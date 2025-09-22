HUAWEI открывает новые горизонты: премьера WATCH GT 6 и инновационных устройств

Huawei провёл презентацию под новой концепцией «Энергия ветра». Компания представила новое поколение носимых устройств — серию HUAWEI WATCH GT 6, а также HUAWEI WATCH Ultimate 2 и HUAWEI WATCH D2. Среди новинок также были анонсированы смартфоны серии HUAWEI nova 14, наушники HUAWEI FreeBuds 7i и планшеты HUAWEI MatePad 12 X. Каждое устройство создано с расчётом на высочайшее качество и удобство. Huawei также представила новую концепцию «Настоящее принадлежит вам» и объявила о начале творческого конкурса GoPaint Worldwide 2025, подчёркивая интеграцию современных технологий в повседневную жизнь.

Смарт-часы серии HUAWEI WATCH GT 6 воплощают концепцию «Энергия ветра», объединяя моду и активный образ жизни. Благодаря инновационным инженерным решениям, они могут работать до 21 дня без подзарядки и обеспечивают невероятно точное отслеживание местоположения во время тренировок на открытом воздухе. Обновлённая технология HUAWEI TruSense предоставляет комплексное и точное измерение показателей здоровья. Часы предлагают более 100 режимов тренировок и расширенный функционал для четырёх популярных видов активности на свежем воздухе. Например, в режиме езды на велосипеде появился виртуальный измеритель мощности, который даёт профессиональный анализ данных без дополнительных устройств. Часы также оснащены режимами для кроссового бега, гольфа и езды на лыжах.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 стали первыми в индустрии смарт-часами, которые сочетают возможность погружения на глубину до 150 метров с поддержкой аудиофункций. Передовая технология подводной связи на основе сонара позволяет обмениваться сообщениями между часами на расстоянии до 30 метров и передавать сигнал SOS на 60 метров. Обновлённая модель HUAWEI WATCH D2 получила расширенные функции мониторинга артериального давления, включая напоминания об измерениях.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 и WATCH D2: революция в измерении активности и заботе о здоровье

Серия смартфонов HUAWEI nova 14 меняет представление о мобильной портретной съёмке, представляя концепцию «Портреты уровня Про». Благодаря технологии для ультрареалистичной съёмки и обновлённому движку XD Portrait, портретные снимки получаются глубокими и насыщенными, как в реальной жизни. Камера отлично показывает себя в условиях слабого освещения. Фронтальная камера на 50 МП с автофокусировкой и 5-кратным зумом помогает создавать селфи высочайшего качества.

HUAWEI MatePad 12 X и M-Pencil Pro: новый уровень возможностей для обучения и творчества

Новый планшет HUAWEI MatePad 12 X версии PaperMatte оснащён экраном, созданным для комфортной работы. В тандеме со стилусом HUAWEI M-Pencil Pro планшет поддерживает такие функции, как отображение кольцевого меню сжатием стилуса, быстрый доступ к приложению «Блокнот» и поворот стилуса для настройки параметров кисти. Официально запущен конкурс GoPaint Worldwide 2025. В этом году к четырём классическим категориям рисунка добавилась новая — «Анимация».