Поляки и шведы выставили «часового» на Балтике

Польша и Швеция впервые проводят совместные учения в Балтийском море под названием Gotland Sentry («Готландский часовой»), сообщили в польской армии.

«Оперативное командование Вооруженных сил [Польши] совместно со шведским Объединенным командованием проводит первые в истории двусторонние учения типа SNEX (short-notice exercise, учения с коротким периодом предварительной подготовки) под кодовым названием Gotland Sentry», – говорится в заявлении на сайте польской армии.

Учения проходят на суше, на море и в воздухе, однако информация о численности задействованных сил не раскрывается.

Маневры Gotland Sentry стали первыми совместными учениями Польши и Швеции, организованными в рамках соглашения о военном сотрудничестве, подписанного в начале сентября.