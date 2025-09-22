Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Соединенные Штаты Америки приняли решение отменить исключения из режима санкций для иранского порта Чабахар — стратегического объекта ИРИ, который Индия развивает в качестве ключевого торгового узла для связи с Афганистаном и странами Центральной Азии. Это исключение, действовавшее с 2018 года в рамках американского закона о свободе Ирана и борьбе с распространением ядерного оружия (IFCA), было сделано для Индии в целях содействия восстановлению Афганистана. Срок его действия официально истекает 29 сентября. Решение Вашингтона является частью продолжающейся политики «максимального давления» на Тегеран, направленной на усиление международной изоляции Ирана в связи с его предполагаемой ядерной программой и активностью в регионе. По мнению аналитиков, оно является шагом, способным кардинальным образом изменить торговую динамику в регионе.

Как сказано в официальном заявлении Госдепартамента США, после вступления решения в силу все физические и юридические лица, участвующие в эксплуатации порта Чабахар или вовлеченные в деятельность, подпадающую под действие закона IFCA, рискуют попасть под американские санкции. Ранее, несмотря на выход администрации Дональда Трампа в мае 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, Индии удалось добиться исключения проекта Чабахар из режима санкций. Тогда индийская дипломатия сыграла решающую роль, сумев убедить США в значении этого иранского порта для восстановления Афганистана и обеспечения региональной стабильности. Порт Чабахар расположен в провинции Систан и Белуджистан, на побережье Оманского залива, вблизи Ормузского пролива. Это второй по величине морской порт Ирана после Бендер-Аббаса, обладающий серьезным стратегическим и экономическим потенциалом как для самого Ирана, так и для Индии.

В последние годы Чабахар стал рассматриваться как важный элемент международного транспортного коридора «Север–Юг». Планируемая интеграция порта в этот маршрут должна была упростить торговлю между Индией и Россией через иранскую территорию, создав альтернативу существующим маршрутам, проходящим через Пакистан и Суэцкий канал. В мае 2024 года Иран и Индия подписали долгосрочное соглашение о модернизации и эксплуатации порта. Документ был заключен между государственной индийской компанией Indian Ports Global Limited и Иранской портовой и морской организацией. По условиям соглашения Индия получала управление единственным иранским портом с прямым выходом в Индийский океан. Это первый подобный зарубежный проект для Нью-Дели, который рассматривает Чабахар как важный канал для поставок товаров в Иран, Афганистан и Центральную Азию в обход пакистанских портов Карачи и Гвадар. Уже на этапе подписания соглашения Соединенные Штаты предупреждали о возможности введения санкций против порта. Сегодняшнее решение Вашингтона наносит, по мнению экспертов, прямой удар по планам Индии расширить свое торгово-экономическое присутствие в регионе. Кроме того, введение санкций может серьезно отпугнуть международных инвесторов от участия в проектах, связанных с развитием Чабахара.

На этом фоне Индии, чтобы защитить свои инвестиции и сохранить доступ к важнейшим региональным рынкам, вероятно, предстоит начать интенсивные дипломатические консультации как с Тегераном, так и с Вашингтоном. Это особенно актуально в условиях, когда Нью-Дели стремится усилить свое влияние в Центральной Азии, продолжая балансировать между стратегическими партнерствами с Соединенными Штатами и Ираном. Таким образом, под угрозой оказываются планы Индии по развитию транзитных маршрутов, укреплению связей с Афганистаном и расширению торгового присутствия на евразийском пространстве. На фоне усиливающейся геополитической напряженности проект Чабахар, некогда рассматривавшийся как символ регионального сотрудничества, вновь оказывается в зоне серьезной неопределенности, способной надолго повлиять на структуру торговли между Южной и Центральной Азией. Введение санкций также ставит под сомнение планы России получить стабильный выход к Индийскому океану. Чабахар играет ключевую роль в реализации международного транспортного коридора «Север–Юг», будучи единственным иранским портом, имеющим прямой выход в Индийский океан. Перекрытие этого маршрута ограничивает возможности России для расширения своих экономических связей со странами Южной Азии.