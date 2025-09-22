USD 1.7000
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
12:07

Соединенные Штаты Америки приняли решение отменить исключения из режима санкций для иранского порта Чабахар — стратегического объекта ИРИ, который Индия развивает в качестве ключевого торгового узла для связи с Афганистаном и странами Центральной Азии.

Это исключение, действовавшее с 2018 года в рамках американского закона о свободе Ирана и борьбе с распространением ядерного оружия (IFCA), было сделано для Индии в целях содействия восстановлению Афганистана. Срок его действия официально истекает 29 сентября.

Решение Вашингтона является частью продолжающейся политики «максимального давления» на Тегеран, направленной на усиление международной изоляции Ирана в связи с его предполагаемой ядерной программой и активностью в регионе. По мнению аналитиков, оно является шагом, способным кардинальным образом изменить торговую динамику в регионе.

Как сказано в официальном заявлении Госдепартамента США, после вступления решения в силу все физические и юридические лица, участвующие в эксплуатации порта Чабахар или вовлеченные в деятельность, подпадающую под действие закона IFCA, рискуют попасть под американские санкции.

Ранее, несмотря на выход администрации Дональда Трампа в мае 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, Индии удалось добиться исключения проекта Чабахар из режима санкций. Тогда индийская дипломатия сыграла решающую роль, сумев убедить США в значении этого иранского порта для восстановления Афганистана и обеспечения региональной стабильности.

Порт Чабахар расположен в провинции Систан и Белуджистан, на побережье Оманского залива, вблизи Ормузского пролива. Это второй по величине морской порт Ирана после Бендер-Аббаса, обладающий серьезным стратегическим и экономическим потенциалом как для самого Ирана, так и для Индии.

В последние годы Чабахар стал рассматриваться как важный элемент международного транспортного коридора «Север–Юг». Планируемая интеграция порта в этот маршрут должна была упростить торговлю между Индией и Россией через иранскую территорию, создав альтернативу существующим маршрутам, проходящим через Пакистан и Суэцкий канал.

В мае 2024 года Иран и Индия подписали долгосрочное соглашение о модернизации и эксплуатации порта. Документ был заключен между государственной индийской компанией Indian Ports Global Limited и Иранской портовой и морской организацией. По условиям соглашения Индия получала управление единственным иранским портом с прямым выходом в Индийский океан. Это первый подобный зарубежный проект для Нью-Дели, который рассматривает Чабахар как важный канал для поставок товаров в Иран, Афганистан и Центральную Азию в обход пакистанских портов Карачи и Гвадар.

Уже на этапе подписания соглашения Соединенные Штаты предупреждали о возможности введения санкций против порта. Сегодняшнее решение Вашингтона наносит, по мнению экспертов, прямой удар по планам Индии расширить свое торгово-экономическое присутствие в регионе. Кроме того, введение санкций может серьезно отпугнуть международных инвесторов от участия в проектах, связанных с развитием Чабахара.

На этом фоне Индии, чтобы защитить свои инвестиции и сохранить доступ к важнейшим региональным рынкам, вероятно, предстоит начать интенсивные дипломатические консультации как с Тегераном, так и с Вашингтоном. Это особенно актуально в условиях, когда Нью-Дели стремится усилить свое влияние в Центральной Азии, продолжая балансировать между стратегическими партнерствами с Соединенными Штатами и Ираном.

Таким образом, под угрозой оказываются планы Индии по развитию транзитных маршрутов, укреплению связей с Афганистаном и расширению торгового присутствия на евразийском пространстве. На фоне усиливающейся геополитической напряженности проект Чабахар, некогда рассматривавшийся как символ регионального сотрудничества, вновь оказывается в зоне серьезной неопределенности, способной надолго повлиять на структуру торговли между Южной и Центральной Азией.

Введение санкций также ставит под сомнение планы России получить стабильный выход к Индийскому океану. Чабахар играет ключевую роль в реализации международного транспортного коридора «Север–Юг», будучи единственным иранским портом, имеющим прямой выход в Индийский океан. Перекрытие этого маршрута ограничивает возможности России для расширения своих экономических связей со странами Южной Азии.

Удар по Чабахару также чувствительно заденет интересы Армении, стремящейся стать транзитной территорией между Азией и Европой. В 2023 году Армения обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей доступ к порту для развития торговых отношений с Индией и другими странами региона. Иран, в свою очередь, выразил готовность откликнуться на просьбу официального Еревана, подчеркнув, что порт Чабахар открыт для всех государств, входящих в Евразийский экономический союз.

Тогда индийская пресса сообщала о предложении Армении создать альтернативный транспортный маршрут, параллельный коридору «Север–Юг», соединяющий Персидский залив с Черным морем, который позволил бы индийским экспортерам напрямую выходить на рынки России и Европы.

В январе 2024 года Армения, Индия и Иран договорились о запуске с мая того же года торгового маршрута из индийского порта Мумбаи в Армению через Чабахар. Этот маршрут рассматривался как альтернативный канал для доставки товаров в Россию и другие страны Евразийского экономического союза.

Армения также планирует открыть собственный операторский пункт в порту Чабахар. По имеющимся сведениям, переговоры по этому вопросу между армянской стороной, Индией и Ираном продолжаются по сей день, однако конкретных соглашений пока не достигнуто.

Таким образом, введение американских санкций против Чабахара подрывает доверие к региональным инициативам по развитию инфраструктуры и ставит под вопрос возможность реализации ряда крупномасштабных проектов, рассчитанных на долгосрочную перспективу.

