Опять продлили карантин

На территории Азербайджана продлен особый карантинный режим, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, срок особого карантинного режима на территории республики продлен до 06:00 1 января 2026 года.
