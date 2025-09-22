USD 1.7000
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Опять продлили карантин

На территории Азербайджана продлен особый карантинный режим, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, срок особого карантинного режима на территории республики продлен до 06:00 1 января 2026 года.

Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
Опять продлили карантин
Опять продлили карантин
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами все еще актуально
Раскрыты тайные документы Кремля
Раскрыты тайные документы Кремля Bloomberg
Виски, автомобили и косметика: Эрдоган снимает пошлины с США
Виски, автомобили и косметика: Эрдоган снимает пошлины с США обновлено 11:28
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
Кто я, тварь дрожащая или имею право? главная тема; все еще актуально
Минск встречает генерала Велиева
Минск встречает генерала Велиева
Канада, Австралия, Британия, Португалия официально признали Палестину. Нетаньяху: Никакой Палестины не будет
Канада, Австралия, Британия, Португалия официально признали Палестину. Нетаньяху: Никакой Палестины не будет обновлено 00:48
«Моссад» убивает шепотом
«Моссад» убивает шепотом детали уникальной операции; все еще актуально
Украина об уничтожении российской техники в Крыму
Украина об уничтожении российской техники в Крыму видео
Золотое выступление брата и сестры из Азербайджана на Кубке мира в Германии
Золотое выступление брата и сестры из Азербайджана на Кубке мира в Германии И одно неудачное падение; ФОТО, ВИДЕО
