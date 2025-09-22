Гусейнову – 9 лет, Айрапетяну – 8 лет колонии

USD 1.7000
Суд в Самаре вынес приговор обвиняемым по делу о производстве напитка «Мистер Сидр», от отравления которым в 2023 году скончались 50 человек, более 66 человек пострадали, сообщают российские СМИ.

Обвиняемыми по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 238 (производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей) УК РФ, проходили Анар Гусейнов и Артем Айрапетян.

По версии следствия, в 2023 году Гусейнов совместно с Айрапетяном организовал в Самаре производство сидра для его продажи. Так называемый сидр делали, добавляя в растворимый сок этиловый спирт. Айрапетян приобрел у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также Ивана Гребенкина (их судили отдельно) около 4 тысяч литров спирта, похищенного со склада ГУ МВД России по Самарской области. С применением этого спирта, оказавшегося метиловым, были изготовлены около 48 тысяч литров напитка под торговыми наименованиями «Мистер Сидр» и «Лето Сидр», примерно 30 тысяч литров были проданы.

Гусейнова суд признал виновным в изготовлении «Мистера Сидра» и назначил 9 лет колонии общего режима. Айрапетян, обвинявшийся в поставке спирта, приговорен к 8 годам колонии общего режима.

Сторона обвинения просила приговорить Гусейнова и Айрапетяна к 9 годам 9 месяцам лишения свободы каждого. Обвиняемые признали вину частично, не согласившись с тем, что действовали группой лиц по предварительному сговору.

