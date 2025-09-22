В Грузии задержали россиянина и азербайджанца

Сотрудники МВД Грузии по обвинению в незаконном ввозе и реализации наркотического средства в крупном размере задержали одного гражданина России и одного гражданина Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным МВД, задержанным гражданином России является 41-летний некий А.Т., а гражданином Азербайджана - 22-летний К.М.

«Было установлено, что обвиняемый А. Т. с помощью грузового автомобиля ввез в Грузию до двух килограммов наркотического средства «метадон» и для последующей реализации передал гражданину Азербайджана К. М.», - говорится в сообщении.

Гражданин Азербайджана, после того как получил от россиянина наркотики, перепрятал их в своем легковом автомобиле. Наркотики хранились в металлическом агрегате, в багажнике машины. Стражи порядка изъяли наркотики в качестве вещественного доказательства.