Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
В Грузии задержали россиянина и азербайджанца

Сотрудники МВД Грузии по обвинению в незаконном ввозе и реализации наркотического средства в крупном размере задержали одного гражданина России и одного гражданина Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным МВД, задержанным гражданином России является 41-летний некий А.Т., а гражданином Азербайджана - 22-летний К.М.

«Было установлено, что обвиняемый А. Т. с помощью грузового автомобиля ввез в Грузию до двух килограммов наркотического средства «метадон» и для последующей реализации передал гражданину Азербайджана К. М.», - говорится в сообщении.

Гражданин Азербайджана, после того как получил от россиянина наркотики, перепрятал их в своем легковом автомобиле. Наркотики хранились в металлическом агрегате, в багажнике машины. Стражи порядка изъяли наркотики в качестве вещественного доказательства.

И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами все еще актуально
21 сентября 2025, 17:16 5225
Раскрыты тайные документы Кремля
Раскрыты тайные документы Кремля Bloomberg
11:25 1916
Виски, автомобили и косметика: Эрдоган снимает пошлины с США
Виски, автомобили и косметика: Эрдоган снимает пошлины с США обновлено 11:28
11:28 2756
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
Кто я, тварь дрожащая или имею право? главная тема; все еще актуально
21 сентября 2025, 14:50 7256
Минск встречает генерала Велиева
Минск встречает генерала Велиева
10:35 2179
Канада, Австралия, Британия, Португалия официально признали Палестину. Нетаньяху: Никакой Палестины не будет
Канада, Австралия, Британия, Португалия официально признали Палестину. Нетаньяху: Никакой Палестины не будет обновлено 00:48
00:48 12874
«Моссад» убивает шепотом
«Моссад» убивает шепотом детали уникальной операции; все еще актуально
21 сентября 2025, 11:20 7234
Украина об уничтожении российской техники в Крыму
Украина об уничтожении российской техники в Крыму видео
10:07 2786
Золотое выступление брата и сестры из Азербайджана на Кубке мира в Германии
Золотое выступление брата и сестры из Азербайджана на Кубке мира в Германии И одно неудачное падение; ФОТО, ВИДЕО
06:03 5357

