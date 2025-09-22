Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве

Azerbaijan Airlines (AZAL), входящая в AZCON Holding, подписала соглашение о стратегическом партнерстве с национальной авиакомпанией Мальдивских островов Maldivian. Данное сотудничество расширяет возможности путешествий на Мальдивы для пассажиров AZAL, сообщили haqqin.az в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines.

Отмечается, что в рамках нового соглашения пассажиры AZAL смогут продолжить путешествие с международного аэропорта Велана (MLE) по 17 уникальным направлениям внутри страны благодаря самой широкой внутренней сети авиакомпании Maldivian: «Сотрудничество направлено на укрепление двусторонних связей, а также развитие авиации и туризма. Оно также расширяет маршрутную сеть AZAL, делая Мальдивы еще более доступными для путешественников».

«Партнерство с Maldivian — это важный шаг для расширения нашей маршрутной сети и укрепления международного присутствия. Оно открывает новые возможности для пассажиров из Азербайджана и соседних стран, делая Мальдивы — один из самых популярных туристических направлений мира — еще ближе. Мы уверены, что это соглашение станет прочной основой для дальнейшего развития сотрудничества между нашими авиакомпаниями», — отметил главный коммерческий директор AZAL Джамиль Манизаде.

Maldivian — ведущий авиаперевозчик Мальдивских островов, выполняющий полеты в 17 внутренних аэропортов, а также в Индию, Китай и ряд других международных направлений. Авиакомпания также осуществляет рейсы гидросамолетами, обеспечивая бесперебойное сообщение с островами.