Китай заявил, что Газа – это Палестина

USD 1.7000
EUR 1.9942
RUB 2.0372
Израиль должен прекратить атаки в секторе Газа, который принадлежит государству Палестина, заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

«Газа принадлежит палестинскому народу и является неотъемлемой частью территории Палестины, - сказал он на брифинге, комментируя признание Палестины несколькими странами. - Китай считает, что в нынешних условиях крайне важно содействовать всеобъемлющему прекращению огня в Газе, смягчить гуманитарную катастрофу».

По словам официального представителя МИД КНР, достижение скорейшего прекращения конфликта и установление прочного мира «соответствует общим стремлением палестинского и израильского народов, а также народов Ближнего Востока»: «Это также наиболее актуальная задача для международного сообщества».

Го Цзякунь считает, что странам, у которых есть «особое влияние» на Израиль, необходимо «эффективно выполнять свои обязанности». Он указал на важность соблюдения принципов «Палестиной должны управлять палестинцы» и «два государства для двух народов». Китайский дипломат подтвердил готовность Пекина «решительно поддерживать справедливое дело палестинского народа».

Напомним, 21 сентября о признании палестинской государственности объявили главы правительств Австралии, Великобритании, Канады и Португалии.

