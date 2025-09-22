USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Один в поле не воин

14:26 868

Польша намерена сбивать нарушителей своего воздушного пространства только при единой поддержке всех союзников по НАТО. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

«Нужно дважды подумать перед тем, как принимать решения о действиях, которые могут вылиться в очень острую фазу конфликта», — ответил Туск на вопрос журналистки о предложении президента Чехии Петра Павела реагировать на нарушения воздушного пространства РФ, в том числе военным путем.

Он отметил, что Польша готова к уничтожению объектов, которые могут угрожать стране в случае пролета над территориальными водами государства.

«Однако я должен иметь стопроцентную уверенность в том, что все союзники будут иметь такую же трактовку этого вопроса», – добавил Туск.

При этом глава польского правительства указал, что «заявления президента Чехии недостаточно» для принятия таких решений.

Натик Джафарли: Льготы в автобусах введут за счет подорожания проезда
Натик Джафарли: Льготы в автобусах введут за счет подорожания проезда
15:29 380
Израиль может оккупировать почти 60% Западного берега
Израиль может оккупировать почти 60% Западного берега
15:07 451
В Молдове масштабные обыски
В Молдове масштабные обыски
15:02 576
На Карибах неспокойно: авиатанкеры, реактивные самолеты…
На Карибах неспокойно: авиатанкеры, реактивные самолеты…
14:31 898
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают новый поворот
13:00 2803
Эрдоган о предложении своего союзника создать союз с Россией и Китаем
Эрдоган о предложении своего союзника создать союз с Россией и Китаем
14:27 1497
Французы будут медленно разоружать ХАМАС
Французы будут медленно разоружать ХАМАС
13:07 1119
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению наш комментарий
12:07 6147
Британская разведка с Трампом вступают в войну: пахнет деньгами, огромными деньгами
Британская разведка с Трампом вступают в войну: пахнет деньгами, огромными деньгами наша корреспонденция, все еще актуально
21 сентября 2025, 17:36 9949
Генпрокурор Кямран Алиев о достижениях и перспективах Азербайджана
Генпрокурор Кямран Алиев о достижениях и перспективах Азербайджана фото; обновлено 12:57
12:57 1154
Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
12:20 1217

