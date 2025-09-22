Один в поле не воин

Польша намерена сбивать нарушителей своего воздушного пространства только при единой поддержке всех союзников по НАТО. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

«Нужно дважды подумать перед тем, как принимать решения о действиях, которые могут вылиться в очень острую фазу конфликта», — ответил Туск на вопрос журналистки о предложении президента Чехии Петра Павела реагировать на нарушения воздушного пространства РФ, в том числе военным путем.

Он отметил, что Польша готова к уничтожению объектов, которые могут угрожать стране в случае пролета над территориальными водами государства.

«Однако я должен иметь стопроцентную уверенность в том, что все союзники будут иметь такую же трактовку этого вопроса», – добавил Туск.

При этом глава польского правительства указал, что «заявления президента Чехии недостаточно» для принятия таких решений.