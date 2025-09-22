Эрдоган о предложении своего союзника создать союз с Россией и Китаем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал заявление лидера Партии националистического движения (MHP) Девлета Бахчели о возможном союзе между Турцией, Россией и Китаем для нейтрализации региональных угроз.

Эрдоган отметил, что пока не полностью ознакомился с инициативой Бахчели, однако подчеркнул, что «хочет, чтобы все было как можно лучше».

Выступая перед журналистами в Нью-Йорке, Эрдоган заявил: «Честно говоря, я не полностью следил за этим вопросом».

Напомним, Девлет Бахчели предложил создать стратегический союз Турции с Россией и Китаем против «коалиции зла», в которую, по его словам, входят США и Израиль. Он обвинил Израиль в «геноциде» в секторе Газа, и заявил, что «провокации» Израиля являются «прямой угрозой безопасности Турции и региональной стабильности».