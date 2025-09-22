USD 1.7000
EUR 1.9942
RUB 2.0372
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Эрдоган о предложении своего союзника создать союз с Россией и Китаем

14:27 1499

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал заявление лидера Партии националистического движения (MHP) Девлета Бахчели о возможном союзе между Турцией, Россией и Китаем для нейтрализации региональных угроз.

Эрдоган отметил, что пока не полностью ознакомился с инициативой Бахчели, однако подчеркнул, что «хочет, чтобы все было как можно лучше».

Выступая перед журналистами в Нью-Йорке, Эрдоган заявил: «Честно говоря, я не полностью следил за этим вопросом».

Напомним, Девлет Бахчели предложил создать стратегический союз Турции с Россией и Китаем против «коалиции зла», в которую, по его словам, входят США и Израиль. Он обвинил Израиль в «геноциде» в секторе Газа, и заявил, что «провокации» Израиля являются «прямой угрозой безопасности Турции и региональной стабильности».

Натик Джафарли: Льготы в автобусах введут за счет подорожания проезда
Натик Джафарли: Льготы в автобусах введут за счет подорожания проезда
15:29 383
Израиль может оккупировать почти 60% Западного берега
Израиль может оккупировать почти 60% Западного берега
15:07 452
В Молдове масштабные обыски
В Молдове масштабные обыски
15:02 577
На Карибах неспокойно: авиатанкеры, реактивные самолеты…
На Карибах неспокойно: авиатанкеры, реактивные самолеты…
14:31 899
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают новый поворот
13:00 2803
Эрдоган о предложении своего союзника создать союз с Россией и Китаем
Эрдоган о предложении своего союзника создать союз с Россией и Китаем
14:27 1500
Французы будут медленно разоружать ХАМАС
Французы будут медленно разоружать ХАМАС
13:07 1119
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению наш комментарий
12:07 6148
Британская разведка с Трампом вступают в войну: пахнет деньгами, огромными деньгами
Британская разведка с Трампом вступают в войну: пахнет деньгами, огромными деньгами наша корреспонденция, все еще актуально
21 сентября 2025, 17:36 9950
Генпрокурор Кямран Алиев о достижениях и перспективах Азербайджана
Генпрокурор Кямран Алиев о достижениях и перспективах Азербайджана фото; обновлено 12:57
12:57 1154
Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
12:20 1217

ЭТО ВАЖНО

Натик Джафарли: Льготы в автобусах введут за счет подорожания проезда
Натик Джафарли: Льготы в автобусах введут за счет подорожания проезда
15:29 383
Израиль может оккупировать почти 60% Западного берега
Израиль может оккупировать почти 60% Западного берега
15:07 452
В Молдове масштабные обыски
В Молдове масштабные обыски
15:02 577
На Карибах неспокойно: авиатанкеры, реактивные самолеты…
На Карибах неспокойно: авиатанкеры, реактивные самолеты…
14:31 899
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают новый поворот
13:00 2803
Эрдоган о предложении своего союзника создать союз с Россией и Китаем
Эрдоган о предложении своего союзника создать союз с Россией и Китаем
14:27 1500
Французы будут медленно разоружать ХАМАС
Французы будут медленно разоружать ХАМАС
13:07 1119
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению наш комментарий
12:07 6148
Британская разведка с Трампом вступают в войну: пахнет деньгами, огромными деньгами
Британская разведка с Трампом вступают в войну: пахнет деньгами, огромными деньгами наша корреспонденция, все еще актуально
21 сентября 2025, 17:36 9950
Генпрокурор Кямран Алиев о достижениях и перспективах Азербайджана
Генпрокурор Кямран Алиев о достижениях и перспективах Азербайджана фото; обновлено 12:57
12:57 1154
Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
12:20 1217
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться