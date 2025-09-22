Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий…

Предложение Египта по созданию военного союза-аналога НАТО для защиты стран от внешней агрессии было отклонено Катаром и ОАЭ на саммите в Дохе. Египет с его непотопляемым чувством исторической исключительности и самой большой в арабском мире армией предложил себя на роль естественного военного лидера. В обмен на 20 тысяч штыков Каир требовал себе пост главнокомандующего в проекте под рабочим названием «арабская НАТО». Саудовская Аравия, чей вес измеряется не штыками, а нефтедолларами, тут же предъявила встречные претензии на руководство.

Предложение Египта о создании военного союза выглядело на бумаге безупречно: объединить военные мускулы Каира с финансовыми возможностями государств Залива для сдерживания внешних угроз. Однако любая успешная оборонная инициатива требует не только солдат и денег, но и, что важнее, общего стратегического видения и доверия. Ни того ни другого на саммите в Дохе обнаружить не удалось. Вместо этого возникли все старые демоны ближневосточной политики: борьба за лидерство между Каиром и Эр-Риядом, глубокое нежелание Дохи и Абу-Даби ввязываться в антиизраильский крестовый поход. Итог для Каира печален – его инициатива отвергнута, ас-Сиси в раздражении покинул саммит, который впору назвать «саммитом фиаско арабского единства». Но подлинный приговор амбициозному плану Египта вынесли не шейхи Залива - его, даже не дожидаясь финальных дебатов, тихо и бесповоротно подписали… в Вашингтоне. Пока египетские дипломаты чертили схемы будущего альянса, их катарские и эмиратские коллеги уже получили из американской столицы короткую и ясную инструкцию: «Никаких резолюций против Израиля». Так безжалостная геополитическая прагматика в очередной раз похоронила пресловутую арабскую солидарность – ту, о которой на дипломатических приемах говорят с пафосом, но которую в реальной политике никто и никогда в глаза не видел. Призрак «арабской НАТО» — этот давний и навязчивый кошмар ближневосточной дипломатии — вновь материализовался в Дохе, будто феникс из песка. Но Каир, пытающийся презентовать себя как одного из архитекторов нового регионального порядка, скромно умолчал, что пытается продать региону старый, залежавшийся товар с новой этикеткой. Ас-Сиси начисто проигнорировал фундаментальное правило любого инвестора: если бизнес-план провалился трижды, в четвертый раз он обречен на еще более оглушительный провал. А у проекта «арабская НАТО» давно сложилась репутация безнадежного банкрота.

Его выносили на обсуждение еще в 2014-м, когда слепой страх перед ИГИЛ заставлял монархии Залива искать хоть какую-то защиту. Затем — в 2015-м в Шарм-эш-Шейхе, где он бесславно утонул в классическом споре между саудовским кошельком и египетскими амбициями. Апогеем иронии стал 2017 год, когда за дело взялся сам «гуру красивых сделок» Дональд Трамп. Но его план тогда же и лопнул во многом благодаря холодной расчетливости самого Каира, который едва ли не первым отказался участвовать в этом предприятии, исходя из незатейливой логики «зачем нам арабская НАТО, если в нем не Каир будет главным?» Таким образом, нынешняя инициатива Египта — это не стратегическая новация государства, искренне озабоченного безопасностью, а циничный тактический блеф. Блеф игрока, который, с треском проиграв в покер, пытается в той же компании снова сдать карты, наивно надеясь, что все уже забыли прошлую, позорную для него раздачу. История не научила Каир главному: в регионе, где национальный интерес всегда и безраздельно торжествует над коллективным, любой альянс обречен быть не союзом, а жалким клубом взаимных конкурентов, своего рода террариумом единомышленников, по определению обреченным на скорый и некрасивый конец. Печальный финал саммита в Дохе наглядно продемонстрировал краеугольный принцип ближневосточной политики: концепция коллективной безопасности региона мертва. Ближневосточная солидарность в очередной раз доказала свою удивительную природу: она подобна миражу в пустыне — все о ней говорят, все к ней стремятся, но стоит приблизиться, как она рассыпается на составные части: саудовский прагматизм, катарский расчет, египетские амбиции и иорданскую осторожность.