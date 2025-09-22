USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

На Карибах неспокойно: авиатанкеры, реактивные самолеты…

14:31

В последние 12 часов в водах Карибского моря наблюдается повышенная активность американских военных сил и разведывательных средств. Согласно последним данным, в этом регионе действуют авиатанкеры, вероятно, тянущие за собой реактивные самолеты, а также самолеты AWACS и специальные самолеты радиоэлектронной разведки.

Кроме того, американское судно поддержки специальных боевых действий MV Ocean Trader прибыло в воды Карибского моря с выключенной системой идентификации АИС.

Эти события следуют за недавними военными ударами США по судам, предположительно, перевозившим наркотики из Венесуэлы. Например, 20 сентября 2025 года президент Дональд Трамп сообщил о третьем подобном ударе, в результате которого погибло три человека The Washington Post.

15 сентября США также нанесли удар по судну, в результате которого погибли еще три человека, передает Financial Times. Эти операции проводились в рамках расширенной контрнаркотической операции США в Карибском регионе, начатой 1 апреля 2020 года.

В ответ на эти действия президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил удары как агрессию и заявил, что коммуникации между двумя странами практически прекратились, передает Reuters.

14 августа 2025 года США начали развертывание воздушных и морских сил в Южном Карибском море в ответ на растущие угрозы со стороны латиноамериканских наркокартелей, которые были объявлены глобальными террористическими организациями администрацией Трампа, передает Reuters.

