Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Мурад Мурадов: Частые визиты Баку и Еревана ускорят мирный процесс

Частые визиты и контакты между Баку и Ереваном могут способствовать ускорению мирного процесса между двумя странами.

Об этом в комментарии армянским СМИ заявил заместитель директора Центра Топчубашева Мурад Мурадов, который в настоящее время находится в Ереване.

«Я рад, что мне удалось посетить Армению. Это свидетельствует о том, что мы — Азербайджан и Армения — движемся в правильном направлении. Здесь есть позитивные намерения и искреннее желание завершить этот долгий мирный процесс», — отметил Мурадов.

Вместе с тем он подчеркнул, что, несмотря на прогресс, остается фактор, тормозящий подписание мирного договора. «Азербайджан уже давно обозначил свою позицию и готов перевести мирный договор из бумаги в реальность. Но для этого необходимо внесение изменений в конституцию Армении, в частности, исключение положений о возможных территориальных претензиях, связанных с Карабахом», — добавил эксперт.

Мурад Мурадов принимает участие в 108-м семинаре Роуз-Рот Парламентской ассамблеи НАТО в Ереване. Ожидается, что он выступит на одной из дискуссионных панелей, посвященных мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, а также региональным вопросам.

