Контракт о покупке SOCAR итальянской İP может быть подписан завтра в Баку

Контракт о приобретении Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) активов итальянской частной компании İtaliana Petroli планируется подписать в рамках первого международного инвестиционного форума в Баку, стало известно haqqin.az.

Документ может быть подписан 23 сентября.

Отметим, что на балансе İtaliana Petroli находятся два НПЗ мощностью 10 млн тонн нефти в год, есть давальческий контракт еще с одним НПЗ. Также в активы компании входят 4500 АЗС по всей Италии.

Сегодня министр экономики Азербайджана Михаил Джаббаров отметил на форуме, что Италия остается основным торговым и экономическим партнером Азербайджана, так как является важным рынком для нефти и газа из Азербайджана. «В настоящее время мы осуществляем поставки газа в 14 стран, большинство из которых являются европейскими странами. Но отношения развиваются не только в традиционной энергетике, но и в сфере возобновляемой энергии. Мы приглашаем иностранных инвесторов в эту сферу, приглашаем создавать бизнес в Азербайджане и готовы гарантировать риски», - отметил Джаббаров.