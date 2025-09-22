USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Контракт о покупке SOCAR итальянской İP может быть подписан завтра в Баку

Отдел экономики
14:41 655

Контракт о приобретении Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) активов итальянской частной компании İtaliana Petroli планируется подписать в рамках первого международного инвестиционного форума в Баку, стало известно haqqin.az.

Документ может быть подписан 23 сентября.

Отметим, что на балансе İtaliana Petroli находятся два НПЗ мощностью 10 млн тонн нефти в год, есть давальческий контракт еще с одним НПЗ. Также в активы компании входят 4500 АЗС по всей Италии.

Сегодня министр экономики Азербайджана Михаил Джаббаров отметил на форуме, что Италия остается основным торговым и экономическим партнером Азербайджана, так как является важным рынком для нефти и газа из Азербайджана. «В настоящее время мы осуществляем поставки газа в 14 стран, большинство из которых являются европейскими странами. Но отношения развиваются не только в традиционной энергетике, но и в сфере возобновляемой энергии. Мы приглашаем иностранных инвесторов в эту сферу, приглашаем создавать бизнес в Азербайджане и готовы гарантировать риски», - отметил Джаббаров.

Натик Джафарли: Льготы в автобусах введут за счет подорожания проезда
Натик Джафарли: Льготы в автобусах введут за счет подорожания проезда
15:29 394
Израиль может оккупировать почти 60% Западного берега
Израиль может оккупировать почти 60% Западного берега
15:07 456
В Молдове масштабные обыски
В Молдове масштабные обыски
15:02 579
На Карибах неспокойно: авиатанкеры, реактивные самолеты…
На Карибах неспокойно: авиатанкеры, реактивные самолеты…
14:31 905
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают новый поворот
13:00 2808
Эрдоган о предложении своего союзника создать союз с Россией и Китаем
Эрдоган о предложении своего союзника создать союз с Россией и Китаем
14:27 1508
Французы будут медленно разоружать ХАМАС
Французы будут медленно разоружать ХАМАС
13:07 1121
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению наш комментарий
12:07 6156
Британская разведка с Трампом вступают в войну: пахнет деньгами, огромными деньгами
Британская разведка с Трампом вступают в войну: пахнет деньгами, огромными деньгами наша корреспонденция, все еще актуально
21 сентября 2025, 17:36 9953
Генпрокурор Кямран Алиев о достижениях и перспективах Азербайджана
Генпрокурор Кямран Алиев о достижениях и перспективах Азербайджана фото; обновлено 12:57
12:57 1155
Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
12:20 1219

