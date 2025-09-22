Казахи предложили себя России и Украине

Астана могла бы выступить переговорной площадкам по отдельным вопросам урегулирования российско-украинской войны. Об этом заявил секретарь комитета Мажилиса (нижняя палата) парламента по международным делам, обороне и безопасности Айдос Сарым.

«Все, что касается посредничества и модерации, то если будут возможности и потребность в том, чтобы Казахстан выступил посредником, помог что-то урегулировать, то да, я вижу для нас такую роль. Это может касаться и российско-украинского конфликта. Я не говорю, конечно, о процессе в целом, но в решении каких-то отдельный кейсов – почему нет», – рассказал он в интервью RTVI.

Парламентарий напомнил, что Астана имеет богатый опыт проведения переговоров по разным конфликтам и неоднократно служила площадкой для сирийских диалогов. Он также выразил мнение, что Казахстан мог бы принять возможную встречу президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом и главой российского государства Владимиром Путиным.

«Мы уже видели сигнал от Трампа – он в ближайшее время собирается посетить наш регион. А поскольку Казахстан является честным посредником, честным брокером, то почему бы и нет. И не менее важный момент: Казахстан – комфортная страна и для президента России Владимира Путина, и для Трампа, мы полностью можем обеспечить им безопасность и прочие вещи», – заявил Сарым.

В начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана тілі» («Родной язык») рассказал, что обсуждал с Трампом российско-украинскую войну по телефону. Он вновь подчеркнул приверженность Астаны к началу переговоров по конфликту, добавив, что Казахстан не стремится навязываться в посредники и действует на международной арене «сообразно своему потенциалу и возможностям». Токаев также отметил, что страна «всегда готова помочь в разрешении международных проблем».