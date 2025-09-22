USD 1.7000
EUR 1.9942
RUB 2.0372
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Казахи предложили себя России и Украине

14:41 787

Астана могла бы выступить переговорной площадкам по отдельным вопросам урегулирования российско-украинской войны. Об этом заявил секретарь комитета Мажилиса (нижняя палата) парламента по международным делам, обороне и безопасности Айдос Сарым.

«Все, что касается посредничества и модерации, то если будут возможности и потребность в том, чтобы Казахстан выступил посредником, помог что-то урегулировать, то да, я вижу для нас такую роль. Это может касаться и российско-украинского конфликта. Я не говорю, конечно, о процессе в целом, но в решении каких-то отдельный кейсов – почему нет», – рассказал он в интервью RTVI.

Парламентарий напомнил, что Астана имеет богатый опыт проведения переговоров по разным конфликтам и неоднократно служила площадкой для сирийских диалогов. Он также выразил мнение, что Казахстан мог бы принять возможную встречу президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом и главой российского государства Владимиром Путиным.

«Мы уже видели сигнал от Трампа – он в ближайшее время собирается посетить наш регион. А поскольку Казахстан является честным посредником, честным брокером, то почему бы и нет. И не менее важный момент: Казахстан – комфортная страна и для президента России Владимира Путина, и для Трампа, мы полностью можем обеспечить им безопасность и прочие вещи», – заявил Сарым.

В начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана тілі» («Родной язык») рассказал, что обсуждал с Трампом российско-украинскую войну по телефону. Он вновь подчеркнул приверженность Астаны к началу переговоров по конфликту, добавив, что Казахстан не стремится навязываться в посредники и действует на международной арене «сообразно своему потенциалу и возможностям». Токаев также отметил, что страна «всегда готова помочь в разрешении международных проблем».

Натик Джафарли: Льготы в автобусах введут за счет подорожания проезда
Натик Джафарли: Льготы в автобусах введут за счет подорожания проезда
15:29 398
Израиль может оккупировать почти 60% Западного берега
Израиль может оккупировать почти 60% Западного берега
15:07 459
В Молдове масштабные обыски
В Молдове масштабные обыски
15:02 582
На Карибах неспокойно: авиатанкеры, реактивные самолеты…
На Карибах неспокойно: авиатанкеры, реактивные самолеты…
14:31 907
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают новый поворот
13:00 2810
Эрдоган о предложении своего союзника создать союз с Россией и Китаем
Эрдоган о предложении своего союзника создать союз с Россией и Китаем
14:27 1510
Французы будут медленно разоружать ХАМАС
Французы будут медленно разоружать ХАМАС
13:07 1121
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению наш комментарий
12:07 6158
Британская разведка с Трампом вступают в войну: пахнет деньгами, огромными деньгами
Британская разведка с Трампом вступают в войну: пахнет деньгами, огромными деньгами наша корреспонденция, все еще актуально
21 сентября 2025, 17:36 9953
Генпрокурор Кямран Алиев о достижениях и перспективах Азербайджана
Генпрокурор Кямран Алиев о достижениях и перспективах Азербайджана фото; обновлено 12:57
12:57 1155
Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
12:20 1219

ЭТО ВАЖНО

Натик Джафарли: Льготы в автобусах введут за счет подорожания проезда
Натик Джафарли: Льготы в автобусах введут за счет подорожания проезда
15:29 398
Израиль может оккупировать почти 60% Западного берега
Израиль может оккупировать почти 60% Западного берега
15:07 459
В Молдове масштабные обыски
В Молдове масштабные обыски
15:02 582
На Карибах неспокойно: авиатанкеры, реактивные самолеты…
На Карибах неспокойно: авиатанкеры, реактивные самолеты…
14:31 907
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают новый поворот
13:00 2810
Эрдоган о предложении своего союзника создать союз с Россией и Китаем
Эрдоган о предложении своего союзника создать союз с Россией и Китаем
14:27 1510
Французы будут медленно разоружать ХАМАС
Французы будут медленно разоружать ХАМАС
13:07 1121
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению наш комментарий
12:07 6158
Британская разведка с Трампом вступают в войну: пахнет деньгами, огромными деньгами
Британская разведка с Трампом вступают в войну: пахнет деньгами, огромными деньгами наша корреспонденция, все еще актуально
21 сентября 2025, 17:36 9953
Генпрокурор Кямран Алиев о достижениях и перспективах Азербайджана
Генпрокурор Кямран Алиев о достижениях и перспективах Азербайджана фото; обновлено 12:57
12:57 1155
Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
12:20 1219
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться