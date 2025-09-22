Совместное заявление МИД и Миннауки и образования

Министерство иностранных дел и Министерство науки и образования выступили с совместным заявлением об отборе кандидатов на 2025-2026 учебный год в рамках программы «Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева».

В заявлении говорится о завершении отбора кандидатов на участие в программе «Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева» на 2025-2026 учебный год, реализуемой Министерством иностранных дел и Министерством науки и образования в соответствии с Указом президента Азербайджанской Республики от 8 июля 2023 года. Из сотен претендентов из 64 стран мира победителями стали 100 человек, представляющие 51 государство.