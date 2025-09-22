Совместное заявление МИД и Миннауки и образования

Министерство иностранных дел и Министерство науки и образования выступили с совместным заявлением об отборе кандидатов на 2025-2026 учебный год в рамках программы «Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева».
В заявлении говорится о завершении отбора кандидатов на участие в программе «Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева» на 2025-2026 учебный год, реализуемой Министерством иностранных дел и Министерством науки и образования в соответствии с Указом президента Азербайджанской Республики от 8 июля 2023 года. Из сотен претендентов из 64 стран мира победителями стали 100 человек, представляющие 51 государство.
«Отобранные кандидаты будут обучаться на различных уровнях образования в девяти высших учебных заведениях Азербайджана, среди которых Университет ADA, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Азербайджанский государственный экономический университет, Бакинский государственный университет, Бакинская высшая школа нефти, Бакинский инженерный университет, Нахчыванский государственный университет, Национальная академия авиации и Университет Хазар», — говорится в заявлении.
Также отмечается, что, согласно данной программе, «в течение пяти лет на различных уровнях образования в вузах Азербайджанской Республики будут обучаться граждане стран — членов Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, представители малых островных развивающихся государств и народов, имеющих исторические и культурные связи с Азербайджаном».
Согласно условиям указанной программы, ежегодно 100 иностранных граждан получат право на обучение в азербайджанских вузах, всего за период ее действия грантами будут охвачены 500 студентов.