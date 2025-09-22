Баскетбольный клуб «Гянджа» передан профсоюзам

На встрече присутствовали советник главы AHİK Нигяр Вахабзаде, председатель Республиканского комитета профсоюза работников науки и образования Араз Пашаев и исполнительный вице-президент ABF Фаррух Махмудов.

В ходе встречи были подробно обсуждены вопросы управления и планы деятельности баскетбольного клуба «Гянджа». В итоге управление клубом было передано Республиканскому комитету.

Основной причиной выбора новой системы управления для клуба «Гянджа» стали высокие результаты, показанные командой за последние три сезона. Так, в сезоне 2022/23 клуб вышел в финал Азербайджанской баскетбольной лиги и завоевал Кубок страны. В прошлом сезоне команда, представляющая второй по величине город Азербайджана, поднялась из группы «B» в группу «A».

Более того, в этом году в Гяндже пройдут Игры СНГ. Большой интерес населения города к спорту также является одним из важных факторов, влияющих на развитие клуба. Все это свидетельствует о будущем потенциале «Гянджи».

Таким образом, с сезона 2025/26 баскетбольный клуб «Гянджа» будет действовать под руководством Республиканского комитета профсоюза работников науки и образования. Кроме того, клуб принят в члены Ассоциации спортивных организаций профсоюзов Азербайджана.