Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
В Молдове масштабные обыски

В Молдове масштабные обыски

Менее чем за неделю до парламентских выборов (28 сентября) в Молдове прошли сотни обысков по подозрениям в попытке России дестабилизировать обстановку в стране и повлиять на исход голосования.

Национальная полиция в понедельник, 22 сентября, заявила о проведении 250 обысков у более чем 100 человек, не уточнив при этом их политической принадлежности. «Обыски связаны с уголовным делом о подготовке массовых беспорядков и дестабилизации, которые координируются из Российской Федерации через преступные элементы», - говорится в заявлении полиции.

Бывший президент Молдовы и лидер пророссийской Партии социалистов Игорь Додон обвинил власти в попытках запугать его сторонников. Он сообщил об обысках у своих соратников на севере Молдовы.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти РФ еще весной разработали план по вмешательству в парламентские выборы в Молдове, которые пройдут в конце сентября. Усилия Москвы сосредоточены на подрыве избирательной кампании правящей в Молдове проевропейской партии «Действие и солидарность», отмечает агентство со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы. Как отмечает Bloomberg, конечной целью при этом является отстранение от власти президента Молдовы Майи Санду и срыв усилий ее правительства в рамках курса на членство в Евросоюзе. В одном из изученных журналистами документов ключевым аспектом плана называется создание видимости конкурентной борьбы, которая на самом деле должна ослабить поддержку Санду. В случае поражения правящей партии Кремль «планирует организовать протесты с требованиями отставки» Санду, а при ее победе - акции, представляющие результаты голосования сомнительными, отмечает Bloomberg. Как указывает агентство, ему неизвестно о том, реализует ли РФ описанные в документах планы.

Парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября. По данным последних опросов, проевропейская партия «Действие и солидарность» может потерять парламентское большинство. Решающую роль в исходе прошлых выборов в Молдове в 2024 году сыграли голоса молдаван, проживающих за рубежом.

