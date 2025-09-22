Израиль может оккупировать почти 60% Западного берега

USD 1.7000
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится заручиться у президента США Дональда Трампа разрешением на оккупацию Западного берега реки Иордан, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, на прошлой неделе в Иерусалиме Нетаньяху заявил госсекретарю США Марко Рубио, что рассматривает различные сценарии установления контроля над территориями, находящимися под управлением Палестинской национальной администрации (ПНА).

Речь идет о Западном берегe Иордана, разделенном по соглашению 1993 года на три зоны. Полный контроль над зоной A – 17,2% – у ПНА. В зоне B (23,8%) администрация отвечает за гражданскую сферу, но вопросы безопасности решаются вместе с Израилем. А вот зона C, которая занимает 59%, с самого начала остается в руках израильских военных и властей.

Портал отмечает, что в израильском кабинете рассматривается вариант оккупации зоны C. По данным источников в американских кругах, Белый дом выступает пока против аннексии, полагая, что она может подорвать Авраамовы соглашения – одно из ключевых достижений первого срока Трампа.

В 2020 году дипломатические отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, ОАЭ и Марокко; в 2021 году к ним присоединился Судан. До этого у Израиля были дипотношения лишь с Египтом (1979) и Иорданией (1994). Спецпосланник США Стивен Уиткофф в мае заявил, что Ливан, Ливия, Саудовская Аравия и Сирия могут вскоре присоединиться к Авраамовым соглашениям. Трамп ранее говорил, что Саудовская Аравия может сделать это к концу 2025 года.

В июле израильский парламент принял декларацию с призывом к правительству распространить суверенитет страны на территорию Западного берега Иордана. Несмотря на то что документ имеет лишь символическое значение, этот шаг вызвал резкую реакцию со стороны десяти арабских и мусульманских государств – в их числе Бахрейн, Египет, Индонезия, Иордания, Катар, Нигерия, ОАЭ, Палестина, Саудовская Аравия и Турция. Они осудили инициативу как противоречащую международному праву.

Натик Джафарли: Льготы в автобусах введут за счет подорожания проезда
Натик Джафарли: Льготы в автобусах введут за счет подорожания проезда
15:29 409
Израиль может оккупировать почти 60% Западного берега
Израиль может оккупировать почти 60% Западного берега
15:07 466
В Молдове масштабные обыски
В Молдове масштабные обыски
15:02 587
На Карибах неспокойно: авиатанкеры, реактивные самолеты…
На Карибах неспокойно: авиатанкеры, реактивные самолеты…
14:31 912
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают новый поворот
13:00 2815
Эрдоган о предложении своего союзника создать союз с Россией и Китаем
Эрдоган о предложении своего союзника создать союз с Россией и Китаем
14:27 1519
Французы будут медленно разоружать ХАМАС
Французы будут медленно разоружать ХАМАС
13:07 1121
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению наш комментарий
12:07 6167
Британская разведка с Трампом вступают в войну: пахнет деньгами, огромными деньгами
Британская разведка с Трампом вступают в войну: пахнет деньгами, огромными деньгами наша корреспонденция, все еще актуально
21 сентября 2025, 17:36 9953
Генпрокурор Кямран Алиев о достижениях и перспективах Азербайджана
Генпрокурор Кямран Алиев о достижениях и перспективах Азербайджана фото; обновлено 12:57
12:57 1156
Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
12:20 1222
