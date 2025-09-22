USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Маргарита Симоньян публично сообщила о своем недуге

15:11

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что проходит лечение от рака.

«Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего?» — написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Также она сообщила, что готовится (или уже проходит) курс химиотерапии: «Скоро увидите меня в париках».

7 сентября в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Маргарита Симоньян сообщила, что у нее диагностировали «страшную, тяжелую» болезнь. Но напрямую о раке Симоньян тогда не сказала. Муж Маргариты Симоньян, 59-летний режиссер и ведущий НТВ Тигран Кеосаян, в январе 2025 года пережил клиническую смерть и с тех пор находится в коме.

Натик Джафарли: Льготы в автобусах введут за счет подорожания проезда
Натик Джафарли: Льготы в автобусах введут за счет подорожания проезда
15:29
Израиль может оккупировать почти 60% Западного берега
Израиль может оккупировать почти 60% Западного берега
15:07
В Молдове масштабные обыски
В Молдове масштабные обыски
15:02
На Карибах неспокойно: авиатанкеры, реактивные самолеты…
На Карибах неспокойно: авиатанкеры, реактивные самолеты…
14:31
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают
13:00
Эрдоган о предложении своего союзника создать союз с Россией и Китаем
Эрдоган о предложении своего союзника создать союз с Россией и Китаем
14:27
Французы будут медленно разоружать ХАМАС
Французы будут медленно разоружать ХАМАС
13:07
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
12:07
Британская разведка с Трампом вступают в войну: пахнет деньгами, огромными деньгами
Британская разведка с Трампом вступают в войну: пахнет деньгами, огромными деньгами
21 сентября 2025, 17:36
Генпрокурор Кямран Алиев о достижениях и перспективах Азербайджана
Генпрокурор Кямран Алиев о достижениях и перспективах Азербайджана
12:57
Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
12:20

