Ожесточенные бои на российско-украинском фронте

«Купянск — это сейчас фактически Покровск, только в чуть меньшем масштабе. Очень похожая ситуация. Только там сейчас россияне в основном с севера пытаются попасть в город, используя все доступные инфраструктурные, географические и другие объекты», — сказал Трегубов.

Спикер обратил внимание, что в российских информационных ресурсах распространяется информация о якобы окружении и почти взятии города. «На самом деле этого нет, к счастью. Но ситуация в Купянске непростая», - отметил Трегубов.

Он, говоря о боях вокруг Покровска, отметил, что «Покровское направление остается наиболее интенсивным. Несколько дней назад там вообще была невиданная интенсивность, но сейчас немного упала. Тем не менее, если рассматривать Добропольское направление как его часть, то это не так плохо, потому что там есть успехи украинских войск…» По его словам, под Покровском собралось много российских военных. Захват города остается одной из главных целей россиян.

Россияне также пытаются заходить из Донецкой области в Днепропетровскую область и закрепляться в селах вблизи административной границы областей, говорит спикер, добавив, что россияне стремятся наступать малыми группами, используя посадки.

В то же время Евгений Дикий, бывший командир роты в батальоне «Айдар», в эфире Radio NV назвал «большим нашим провалом» то, что бои дошли до самого Купянска. «Здесь, к сожалению, почти ничего хорошего не скажу… Когда мы с вами общаемся, в это самое время идут бои в пригородах Купянска. И это очень плохо», - отметил Дикий, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Купянска в Харьковской области. По его словам, это означает, что россияне смогли закрепиться «по западный берег» реки Оскол и фактически пытаются проникать в город и закрепляться в нем.

«Да, их (россяин) там выбивают, да, подъехали резервы. Надеюсь, что удастся удержать», - сказал украинский военный. Дикий добавил, что то, что «в целом мы доигрались» до россиян на западном берегу Оскола и до боев уже в самом Купянске, - это «большой наш провал, это то, чего не должно было произойти».

«Ключевая причина, почему такое произошло: во-первых, там есть проколы командования. Я уже задавал вопрос, почему трубы затопили только сейчас. Но все же главная причина другая. Главная причина в том, что у нас физически не хватает людей на фронте. Вот на Купянск просто не хватило», - подчеркнул военный.

По словам Дикого, россияне пока минимизировали использование тяжелой техники, а делают больший акцент на «тараканьей» тактике, то есть одновременном наползании кучи мелких групп военных.