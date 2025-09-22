USD 1.7000
EUR 1.9942
RUB 2.0372
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Миллиардер из Египта поднимает американскую инфраструктуру

16:04 1345

Самый богатый человек Египта Нассеф Савирис намерен вложить до $50 млрд в развитие инфраструктуры США. Об этом пишет Financial Times.

Согласно информации издания, в ходе масштабной реструктуризации миллиардер объединит свою химическую компанию OCI Global с семейным строительным холдингом Orascom Construction, основанным его отцом Онси Савирисом в 1950-х годах. Новая структура, зарегистрированная в Абу-Даби (ОАЭ), будет сосредоточена на инвестициях в инфраструктуру США, включая строительство дата-центров и транспортных терминалов.

В интервью FT Савирис пояснил, что новый бизнес будет опираться не только на собственные средства, но и на привлеченные инвестиции партнеров, которые будет вкладывать их в акции и долговые инструменты в течение ближайших десяти лет.

Orascom уже работает в США через дочернюю компанию Weitz, приобретенную в 2012 году, которая реализовала проекты по строительству аэропортных терминалов, студенческого жилья и дата-центров. За последние годы совокупная внутренняя норма прибыли Orascom и OCI достигла 39%, а сумма дивидендов акционерам превысила $22 млрд.

Танец дракона и слона отменяется
Танец дракона и слона отменяется горячая тема
18:07 512
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению наш комментарий, все еще актуально
12:07 8567
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
16:35 3350
Россия умоляет ослабить санкции
Россия умоляет ослабить санкции
18:13 570
Самир Шарифов выступает, Эмин Агаларов приветствует
Самир Шарифов выступает, Эмин Агаларов приветствует все еще актуально
10:32 6012
Экстренная посадка турецкого самолета в Баку
Экстренная посадка турецкого самолета в Баку
17:52 1054
Генпрокурор Лаоса у Али Асадова
Генпрокурор Лаоса у Али Асадова фото
17:48 242
Путин обратился к Америке с предложением
Путин обратился к Америке с предложением обновлено 16:33
16:33 5284
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий…
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий… наша аналитика
14:32 3448
Ожесточенные бои на российско-украинском фронте
Ожесточенные бои на российско-украинском фронте
15:55 2508
Натик Джафарли: Льготы в автобусах введут за счет подорожания проезда
Натик Джафарли: Льготы в автобусах введут за счет подорожания проезда
15:29 2713

ЭТО ВАЖНО

Танец дракона и слона отменяется
Танец дракона и слона отменяется горячая тема
18:07 512
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению наш комментарий, все еще актуально
12:07 8567
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
16:35 3350
Россия умоляет ослабить санкции
Россия умоляет ослабить санкции
18:13 570
Самир Шарифов выступает, Эмин Агаларов приветствует
Самир Шарифов выступает, Эмин Агаларов приветствует все еще актуально
10:32 6012
Экстренная посадка турецкого самолета в Баку
Экстренная посадка турецкого самолета в Баку
17:52 1054
Генпрокурор Лаоса у Али Асадова
Генпрокурор Лаоса у Али Асадова фото
17:48 242
Путин обратился к Америке с предложением
Путин обратился к Америке с предложением обновлено 16:33
16:33 5284
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий…
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий… наша аналитика
14:32 3448
Ожесточенные бои на российско-украинском фронте
Ожесточенные бои на российско-украинском фронте
15:55 2508
Натик Джафарли: Льготы в автобусах введут за счет подорожания проезда
Натик Джафарли: Льготы в автобусах введут за счет подорожания проезда
15:29 2713
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться