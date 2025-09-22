Миллиардер из Египта поднимает американскую инфраструктуру

Самый богатый человек Египта Нассеф Савирис намерен вложить до $50 млрд в развитие инфраструктуры США. Об этом пишет Financial Times.

Согласно информации издания, в ходе масштабной реструктуризации миллиардер объединит свою химическую компанию OCI Global с семейным строительным холдингом Orascom Construction, основанным его отцом Онси Савирисом в 1950-х годах. Новая структура, зарегистрированная в Абу-Даби (ОАЭ), будет сосредоточена на инвестициях в инфраструктуру США, включая строительство дата-центров и транспортных терминалов.

В интервью FT Савирис пояснил, что новый бизнес будет опираться не только на собственные средства, но и на привлеченные инвестиции партнеров, которые будет вкладывать их в акции и долговые инструменты в течение ближайших десяти лет.

Orascom уже работает в США через дочернюю компанию Weitz, приобретенную в 2012 году, которая реализовала проекты по строительству аэропортных терминалов, студенческого жилья и дата-центров. За последние годы совокупная внутренняя норма прибыли Orascom и OCI достигла 39%, а сумма дивидендов акционерам превысила $22 млрд.