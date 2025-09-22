ВСУ освобождают населенные пункты

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на добропольском направлении. Украинские военные шаг за шагом продвигаются вперед, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

По его словам, за минувшие сутки украинские подразделения восстановили контроль над территорией площадью 1,3 км², а также провели зачистку и уничтожение российских войск на участке 2,1 км² в Покровском районе Донецкой области. На отдельных направлениях штурмовые группы продвинулись от 200 метров до 2,5 километра.

Согласно данным Сырского, по состоянию на 00:00 22 сентября 2025 года украинские силы освободили в общей сложности 164,5 км², еще 180,8 км² зачищено от диверсионно-разведывательных групп РФ. Восстановлен контроль над семью населенными пунктами, девять — полностью зачищены от ДРГ.