Али Халилов продавал «старлинки» российской армии

В Латвии арестованы члены организованной группировки, которая в нарушение санкций продавала российским военным модемы Starlink и широкий спектр других товаров. Группировку возглавлял Али Халилов, гражданин Азербайджана, проживающий в Риге. В репортаже De facto латвийского телевидения сообщается, что члены группировки предстали перед Рижским городским судом. Телеканал отмечает, что их возраст и беззаботность порой немного диссонируют с серьезными статьями, по которым им выдвинуты обвинения в деле, начатом Службой государственной безопасности (СГБ), а именно о пособничестве РФ в деятельности, направленной против Украины, и о нарушении международных санкций. За последнее грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Трое из обвиняемых участвуют в заседании очно, четвертый подключается удаленно из Рижской центральной тюрьмы. Арестованный Али Халилов — гражданин Азербайджана, проживающий в Риге. В начале заседания он отказывается от адвоката. По мнению прокуратуры, Халилов является главным организатором схемы. Остальные участники — Данила Гоцуляк, Ален Навицкас и Мария Михеева — выполняли различные задания Халилова. Например, открывали расчетные счета, следили за поставками товаров, забирали оборудование. Речь идет о поставке в Россию более 60 спутниковых интернет-устройств Starlink Mini Kit компании SpaceX. Устройство стоимостью в пару сотен евро обеспечивает доступ к интернету почти из любой точки. Европейский Союз запретил передачу РФ таких систем. Утверждается, что Халилов договорился с водителями грузового и пассажирского транспорта, что они за плату тайно ввезут товары в РФ и передадут их конкретным лицам. По мнению прокурора, в одном из эпизодов доказано, что 45 устройств Starlink попали на московский рынок «Горбушка» — еще с советских времен это место известно как пункт продажи электроники и музыкальных записей. Там устройства, как считается, были проданы лицу, связанному с чеченским подразделением «Ахмат». Эти «старлинки» были предназначены для отправки в оккупированный РФ Луганск. Позже, согласно обвинению, Халилов отправил данные доступа к части этих устройств.

«Эти товары были приобретены фактически с корыстной целью, то есть с целью наживы. Приобретение фактически финансировалось из собственных средств Али Халиловым и другими не установленными в досудебном расследовании лицами. Они были проданы дальше в Россию, и дальше уже попали, по моему мнению, лицам, связанным с Вооруженными силами РФ», — говорит работающий с этим делом прокурор Роберт Урдзиньш. Компания SpaceX, принадлежащая самому богатому человеку в мире, Илону Маску, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину обеспечивала последнюю спутниковым интернетом. В свою очередь в начале прошлого года украинская военная разведка подтвердила, что спутниковую связь Starlink использует и армия РФ на оккупированных территориях Украины. К этим устройствам россияне получают доступ через посредников. Известно, что в Латвии предполагаемая организованная группировка действовала с июня по середину октября 2024-го, когда Халилова задержали и в ходе обысков были изъяты еще не реализованные устройства Starlink. Однако не всех причастных удалось вычислить. Всего фигурируют около 20 установленных и несколько не установленных лиц. «Есть еще другие, другие не установленные лица, которые также причастны к организованной группе и участвовали в действиях — в продаже товаров, поставках, хранении. По этому поводу еще идет досудебное расследование, поэтому я не могу комментировать дополнительные детали», — отмечает прокурор.