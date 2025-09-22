Али Халилов продавал «старлинки» российской армии

В Латвии арестованы члены организованной группировки, которая в нарушение санкций продавала российским военным модемы Starlink и широкий спектр других товаров. Группировку возглавлял Али Халилов, гражданин Азербайджана, проживающий в Риге.
В репортаже De facto латвийского телевидения сообщается, что члены группировки предстали перед Рижским городским судом. Телеканал отмечает, что их возраст и беззаботность порой немного диссонируют с серьезными статьями, по которым им выдвинуты обвинения в деле, начатом Службой государственной безопасности (СГБ), а именно о пособничестве РФ в деятельности, направленной против Украины, и о нарушении международных санкций. За последнее грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
Трое из обвиняемых участвуют в заседании очно, четвертый подключается удаленно из Рижской центральной тюрьмы. Арестованный Али Халилов — гражданин Азербайджана, проживающий в Риге. В начале заседания он отказывается от адвоката. По мнению прокуратуры, Халилов является главным организатором схемы. Остальные участники — Данила Гоцуляк, Ален Навицкас и Мария Михеева — выполняли различные задания Халилова. Например, открывали расчетные счета, следили за поставками товаров, забирали оборудование.
Речь идет о поставке в Россию более 60 спутниковых интернет-устройств Starlink Mini Kit компании SpaceX. Устройство стоимостью в пару сотен евро обеспечивает доступ к интернету почти из любой точки. Европейский Союз запретил передачу РФ таких систем.
Утверждается, что Халилов договорился с водителями грузового и пассажирского транспорта, что они за плату тайно ввезут товары в РФ и передадут их конкретным лицам. По мнению прокурора, в одном из эпизодов доказано, что 45 устройств Starlink попали на московский рынок «Горбушка» — еще с советских времен это место известно как пункт продажи электроники и музыкальных записей. Там устройства, как считается, были проданы лицу, связанному с чеченским подразделением «Ахмат». Эти «старлинки» были предназначены для отправки в оккупированный РФ Луганск. Позже, согласно обвинению, Халилов отправил данные доступа к части этих устройств.
«Эти товары были приобретены фактически с корыстной целью, то есть с целью наживы. Приобретение фактически финансировалось из собственных средств Али Халиловым и другими не установленными в досудебном расследовании лицами. Они были проданы дальше в Россию, и дальше уже попали, по моему мнению, лицам, связанным с Вооруженными силами РФ», — говорит работающий с этим делом прокурор Роберт Урдзиньш.
Компания SpaceX, принадлежащая самому богатому человеку в мире, Илону Маску, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину обеспечивала последнюю спутниковым интернетом. В свою очередь в начале прошлого года украинская военная разведка подтвердила, что спутниковую связь Starlink использует и армия РФ на оккупированных территориях Украины. К этим устройствам россияне получают доступ через посредников.
Известно, что в Латвии предполагаемая организованная группировка действовала с июня по середину октября 2024-го, когда Халилова задержали и в ходе обысков были изъяты еще не реализованные устройства Starlink. Однако не всех причастных удалось вычислить. Всего фигурируют около 20 установленных и несколько не установленных лиц.
«Есть еще другие, другие не установленные лица, которые также причастны к организованной группе и участвовали в действиях — в продаже товаров, поставках, хранении. По этому поводу еще идет досудебное расследование, поэтому я не могу комментировать дополнительные детали», — отмечает прокурор.
Устройства Starlink были не единственными товарами в ассортименте обвиняемой группировки. В РФ ввозились и продавались купленные в магазинах западных стран военные рюкзаки, каркасы для оружия, оптический прицел, калибратор, хронографы, которыми измеряют скорость снаряда, а также множество портативных метеостанций с баллистическим калькулятором. Такие устройства позволяют точно рассчитать точку прицеливания для стрельбы на дальние расстояния. Также предполагается, что Халилов, скрываясь за фирмами из Болгарии и Германии, организовал закупку пуль и гильз у польской компании и их ввоз в РФ.
Покупки свидетельствуют, что у вовлеченных были значительные денежные средства. Например, счет, выписанный одной компанией из США за неустановленные, используемые для военной деятельности товары, был на 100 тысяч евро. Прокуратура оценила, что общая стоимость заказанных товаров составляла около 200 тысяч евро.
На заседании на прошлой неделе прокурор не успел закончить зачитывание обвинения, ожидается, что он продолжит на следующем заседании в ноябре. Прокурор не сомневается, что упомянутые товары попали к лицам, связанным с армией России. Однако вину причастных к делу еще предстоит доказать в суде.