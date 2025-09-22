Европейцы говорят «нет» американским товарам

Потребители в еврозоне пересматривают свои привычки на фоне ожиданий введения пошлин со стороны США, сокращая необязательные траты и отказываясь от американских товаров. Об этом говорится в исследовании Европейского центрального банка, сообщает Reuters.

Потребители еврозоны, располагающие значительными сбережениями, накопленными после пандемии, сохраняли осторожность в расходах на протяжении всего года — на фоне неопределенности вокруг пошлин, которая продолжала сдерживать ключевые отрасли экономики региона.

По данным ЕЦБ, около 26% участников опроса заявили, что отказались от покупок американских товаров, тогда как примерно 16% отметили сокращение общих расходов.

«Домохозяйства с высоким уровнем дохода чаще отказываются от американских товаров, тогда как домохозяйства с более низким уровнем дохода более склонны сокращать свои общие расходы», – отмечают эксперты европейского центробанка, добавляя, что финансовая грамотность также повлияла на эти решения.

ЕЦБ отметил, что сокращение расходов в основном затронуло необязательные товары, тогда как траты на товары первой необходимости остались практически неизменными. Кроме того, часть потребителей пересмотрела свои инфляционные ожидания в сторону роста — в том числе на длительную перспективу, что может указывать на восприятие пошлин как фактора с не временным, а устойчивым эффектом.