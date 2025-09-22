Украина «разрушена». В Грузии такого «не допустят»

Украинский «майдан» был профинансирован иностранными спецслужбами, аналогичное происходит и в Грузии, но власть не допустит этого, сказал журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Это все (митинги в Грузии) профинансировано иностранными спецслужбами, как это произошло и в случае «майдана». Вы помните, что спецслужбы финансировали «майдан» и во что это вылилось для Украины. Украинское государство разрушено. После профинансированной иностранными спецслужбами революции Украина пережила две войны. Конечно же, мы не допустим развития такого сценария в нашей стране. Нет никакого ресурса для развития подобного сценария», - сказал Кобахидзе.