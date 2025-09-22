USD 1.7000
EUR 1.9942
RUB 2.0372
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Украина «разрушена». В Грузии такого «не допустят»

заявил Кобахидзе
17:15 716

Украинский «майдан» был профинансирован иностранными спецслужбами, аналогичное происходит и в Грузии, но власть не допустит этого, сказал журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Это все (митинги в Грузии) профинансировано иностранными спецслужбами, как это произошло и в случае «майдана». Вы помните, что спецслужбы финансировали «майдан» и во что это вылилось для Украины. Украинское государство разрушено. После профинансированной иностранными спецслужбами революции Украина пережила две войны. Конечно же, мы не допустим развития такого сценария в нашей стране. Нет никакого ресурса для развития подобного сценария», - сказал Кобахидзе.

Танец дракона и слона отменяется
Танец дракона и слона отменяется горячая тема
18:07 520
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению наш комментарий, все еще актуально
12:07 8573
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
16:35 3362
Россия умоляет ослабить санкции
Россия умоляет ослабить санкции
18:13 586
Самир Шарифов выступает, Эмин Агаларов приветствует
Самир Шарифов выступает, Эмин Агаларов приветствует все еще актуально
10:32 6014
Экстренная посадка турецкого самолета в Баку
Экстренная посадка турецкого самолета в Баку
17:52 1061
Генпрокурор Лаоса у Али Асадова
Генпрокурор Лаоса у Али Асадова фото
17:48 243
Путин обратился к Америке с предложением
Путин обратился к Америке с предложением обновлено 16:33
16:33 5292
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий…
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий… наша аналитика
14:32 3448
Ожесточенные бои на российско-украинском фронте
Ожесточенные бои на российско-украинском фронте
15:55 2511
Натик Джафарли: Льготы в автобусах введут за счет подорожания проезда
Натик Джафарли: Льготы в автобусах введут за счет подорожания проезда
15:29 2714

ЭТО ВАЖНО

Танец дракона и слона отменяется
Танец дракона и слона отменяется горячая тема
18:07 520
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению наш комментарий, все еще актуально
12:07 8573
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
16:35 3362
Россия умоляет ослабить санкции
Россия умоляет ослабить санкции
18:13 586
Самир Шарифов выступает, Эмин Агаларов приветствует
Самир Шарифов выступает, Эмин Агаларов приветствует все еще актуально
10:32 6014
Экстренная посадка турецкого самолета в Баку
Экстренная посадка турецкого самолета в Баку
17:52 1061
Генпрокурор Лаоса у Али Асадова
Генпрокурор Лаоса у Али Асадова фото
17:48 243
Путин обратился к Америке с предложением
Путин обратился к Америке с предложением обновлено 16:33
16:33 5292
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий…
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий… наша аналитика
14:32 3448
Ожесточенные бои на российско-украинском фронте
Ожесточенные бои на российско-украинском фронте
15:55 2511
Натик Джафарли: Льготы в автобусах введут за счет подорожания проезда
Натик Джафарли: Льготы в автобусах введут за счет подорожания проезда
15:29 2714
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться