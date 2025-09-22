Эстония готова доказать вину России

Эстония располагает неопровержимыми доказательствами нарушения своего воздушного пространства российскими истребителями. Об этом заявил канцлер эстонского МИД Йонатан Всевиов в интервью ERR.

На прошлой неделе власти Эстонии сообщили, что 19 сентября три российских МиГ-31 на протяжении 12 минут находились в воздушном пространстве страны без разрешения.

По словам Всевиова, произошедшее – «побочный эффект от происходящего в Украине».

«У нас есть неопровержимые доказательства этого, и не только у нас, у всех наших союзников. Эти доказательства есть. Одно дело, когда Россия провокационно и опасно нарушает воздушное пространство страны НАТО. И совсем другое – когда она открыто лжет об этом всему миру», – отметил он.

Дипломат добавил, что инцидент нельзя считать случайной ошибкой. По его словам, это «системные действия», противоречащие международному праву. Он подчеркнул, что у НАТО предусмотрены четкие процедуры на случай подобных ситуаций – «ни разу за эти 12 минут никто не действовал спонтанно».

Всевиов напомнил, что НАТО создана для того, чтобы при необходимости «совместно применить силу для защиты». «Вопрос в том, когда мы начнем применять ее, до этого мы должны дать понять, что нет смысла пересекать красные линии», – сказал он.