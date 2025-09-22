USD 1.7000
EUR 1.9942
RUB 2.0372
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Эстония готова доказать вину России

17:22 589

Эстония располагает неопровержимыми доказательствами нарушения своего воздушного пространства российскими истребителями. Об этом заявил канцлер эстонского МИД Йонатан Всевиов в интервью ERR.

На прошлой неделе власти Эстонии сообщили, что 19 сентября три российских МиГ-31 на протяжении 12 минут находились в воздушном пространстве страны без разрешения.

По словам Всевиова, произошедшее – «побочный эффект от происходящего в Украине».

«У нас есть неопровержимые доказательства этого, и не только у нас, у всех наших союзников. Эти доказательства есть. Одно дело, когда Россия провокационно и опасно нарушает воздушное пространство страны НАТО. И совсем другое – когда она открыто лжет об этом всему миру», – отметил он.

Дипломат добавил, что инцидент нельзя считать случайной ошибкой. По его словам, это «системные действия», противоречащие международному праву. Он подчеркнул, что у НАТО предусмотрены четкие процедуры на случай подобных ситуаций – «ни разу за эти 12 минут никто не действовал спонтанно».

Всевиов напомнил, что НАТО создана для того, чтобы при необходимости «совместно применить силу для защиты». «Вопрос в том, когда мы начнем применять ее, до этого мы должны дать понять, что нет смысла пересекать красные линии», – сказал он.

Танец дракона и слона отменяется
Танец дракона и слона отменяется горячая тема
18:07 522
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению наш комментарий, все еще актуально
12:07 8574
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
16:35 3365
Россия умоляет ослабить санкции
Россия умоляет ослабить санкции
18:13 590
Самир Шарифов выступает, Эмин Агаларов приветствует
Самир Шарифов выступает, Эмин Агаларов приветствует все еще актуально
10:32 6016
Экстренная посадка турецкого самолета в Баку
Экстренная посадка турецкого самолета в Баку
17:52 1065
Генпрокурор Лаоса у Али Асадова
Генпрокурор Лаоса у Али Асадова фото
17:48 244
Путин обратился к Америке с предложением
Путин обратился к Америке с предложением обновлено 16:33
16:33 5296
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий…
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий… наша аналитика
14:32 3449
Ожесточенные бои на российско-украинском фронте
Ожесточенные бои на российско-украинском фронте
15:55 2513
Натик Джафарли: Льготы в автобусах введут за счет подорожания проезда
Натик Джафарли: Льготы в автобусах введут за счет подорожания проезда
15:29 2716

ЭТО ВАЖНО

Танец дракона и слона отменяется
Танец дракона и слона отменяется горячая тема
18:07 522
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению наш комментарий, все еще актуально
12:07 8574
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
16:35 3365
Россия умоляет ослабить санкции
Россия умоляет ослабить санкции
18:13 590
Самир Шарифов выступает, Эмин Агаларов приветствует
Самир Шарифов выступает, Эмин Агаларов приветствует все еще актуально
10:32 6016
Экстренная посадка турецкого самолета в Баку
Экстренная посадка турецкого самолета в Баку
17:52 1065
Генпрокурор Лаоса у Али Асадова
Генпрокурор Лаоса у Али Асадова фото
17:48 244
Путин обратился к Америке с предложением
Путин обратился к Америке с предложением обновлено 16:33
16:33 5296
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий…
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий… наша аналитика
14:32 3449
Ожесточенные бои на российско-украинском фронте
Ожесточенные бои на российско-украинском фронте
15:55 2513
Натик Джафарли: Льготы в автобусах введут за счет подорожания проезда
Натик Джафарли: Льготы в автобусах введут за счет подорожания проезда
15:29 2716
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться