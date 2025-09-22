Еврокомиссар: Евросоюз укрепляет связи с Азербайджаном

Евросоюз вновь подтвердил приверженность процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также укреплению региональной связанности на Южном Кавказе. Об этом заявила комиссар ЕС по расширению и политике добрососедства Марта Кос по итогам визита в регион.

«ЕС остается сторонником мира, стабильности и экономического развития на Южном Кавказе. Мы стремимся укреплять связи с обеими странами через интеграцию реформ, развитие «мягкой связанности» и инвестиции в инфраструктуру», — говорится в ее заявлении.

Кос подчеркнула, что Евросоюз решительно поддерживает процесс нормализации и готов инвестировать в региональные проекты. «Открывая торговые маршруты, соединяя инфраструктуру и сближая людей, мы можем превратить сегодняшние возможности в устойчивый мир и общее процветание. Итоги визита подтверждают это видение конкретными ресурсами, превращая дипломатический прогресс в ощутимые результаты для всего региона», — отметила она.

В Азербайджане еврокомиссар договорилась о создании Рабочей группы высокого уровня по экономике для укрепления сотрудничества и продвижения инвестиций в рамках инициативы Global Gateway. Также ЕС предоставит дополнительную помощь регионам, пострадавшим от мин. В рамках инициативы Team Europe Евросоюз и государства-члены уже выделили на гуманитарное разминирование в Азербайджане около €23 млн.

В Армении было объявлено о втором транше Плана устойчивости и роста ЕС в размере €270 млн, из которых €202,5 млн пойдут на поддержку реформ и повышение социально-экономической устойчивости. Кроме того, Кос инициировала проведение Диалога высокого уровня по вопросам политики для мониторинга реформ и заявила о поддержке демократических процессов в преддверии парламентских выборов 2026 года.