Генпрокурор Лаоса у Али Асадова

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Лаосской Народно-Демократической Республики Сайсаной Котпутаном.

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета Министров, было отмечено, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Лаосом. Стороны подчеркнули наличие хороших связей между странами и отметили существование благоприятных перспектив для развития сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций и других областях.

Была выражена уверенность, что подписание соответствующего Меморандума о взаимопонимании в рамках визита Сайсаны Котпутана внесет вклад в развитие сотрудничества между надзорными органами двух стран.

На встрече также присутствовал генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

