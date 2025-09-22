USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Российская оборонка буксует: людей нет, зарплаты летят вниз

17:52 716

Потребность предприятий российского ВПК в новых кадрах к августу 2025 года снизилась до минимального уровня с начала полномасштабной войны против Украины, следует из исследования «Новой газеты».

К такому выводу журналисты пришли, проанализировав базу данных вакансий на hh.ru. Они скачали с сайта все объявления с января 2022 года по 31 августа 2025-го, после чего выделили среди работодателей 1266 предприятий ВПК, задействованных в обеспечении фронта. За три года войны эти компании разместили свыше 577 тыс. вакансий.

По данным анализа издания, наибольший спрос на рабочие кадры в оборонной сфере наблюдался в первый год войны: в августе 2022 года предприятия ВПК составляли почти 2% всех вакансий на платформе. К лету 2025-го количество объявлений сократилось до 34,5 тысячи. «Новая газета» подчеркивает, что даже до начала вторжения в январе 2022 года оборонный сектор активно привлекал сотрудников.

Журналисты отмечают, что увеличение госзаказов в ВПК вызвало рост зарплат, усугубило кадровый дефицит и ускорило инфляцию. Однако уже весной 2025 года зарплаты в оборонной промышленности перестали расти: в новых вакансиях оклады снизились на 10% по сравнению с 2024 годом.

«Пока по всей стране растут зарплаты, в оборонке они упали впервые с начала войны», – говорится в исследовании. При этом производители дронов и ракет, самых востребованных видов вооружения, продолжают увеличивать зарплаты для новых сотрудников.

«Чтобы продолжить наращивание производства, военным заводам уже недостаточно просто нанимать больше людей. У большинства предприятий ВПК нет ресурсов строить новые цеха и линии, как и нет больше возможностей наращивать производство за счет найма людей, — оборонный сектор к 2025 году достиг порога насыщения», – пишут авторы исследования.

