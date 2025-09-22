Экстренная посадка турецкого самолета в Баку

Командир воздушного судна авиакомпании Ajet, выполнявшего регулярный рейс Анкара – Баку, сообщил в соответствующие службы Международного аэропорта Гейдар Алиев о тревожном сигнале на борту. Об этом сообщили в пресс-службе бакинского аэропорта.

«Самолет благополучно приземлился в Баку в 15:55 по местному времени. Все необходимые процедуры в соответствии с международными протоколами безопасности были немедленно выполнены. Проверка показала, что сигнал оказался ложным и угрозы не существовало», - говорится в сообщении пресс-службы.

В аэропорту подчеркнули, что «безопасность пассажиров и экипажа всегда остается главным приоритетом». Также отмечается, что «инцидент не повлиял на работу Международного аэропорта Гейдар Алиев — все рейсы выполняются по расписанию».