Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
22 сентября министр науки и образования Эмин Амруллаев и министр национального образования Турецкой Республики Юсуф Текин приняли участие в церемонии открытия нового здания Бакинского турецкого лицея «Анадолу».

По сообщению пресс-службы Министерства науки и образования, церемония началась с исполнения государственных гимнов двух стран, после чего последовала музыкальная программа.

В своем выступлении чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Азербайджане Бирол Акгюн подчеркнул, что сотрудничество в сфере образования между двумя странами вносит значительный вклад в интеллектуальное развитие региона в долгосрочной перспективе. Посол оценил ввод в эксплуатацию нового учебного корпуса как яркий пример этого стратегического сотрудничества.

Министр национального образования Турецкой Республики Юсуф Текин в своем выступлении заявил, что образование является одним из важнейших факторов укрепления единства между народами, обратил внимание на постоянное расширение совместных образовательных проектов между Азербайджаном и Турцией. Министр добавил, что совместные программы, способствующие приобретению молодежью современных знаний и навыков, получат дальнейшее развитие.

Министр науки и образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев отметил, что взаимное доверие и поддержка в сфере образования между двумя странами укрепляются год от года, что строительство нового здания Бакинского турецкого лицея «Анадолу» является важным шагом, свидетельствующим о долгосрочном характере этого сотрудничества. Министр особо подчеркнул поддержку, оказываемую главами двух стран развитию сотрудничества в области науки и образования.

В рамках мероприятия было посажено памятное дерево, состоялась символическая церемония перерезания ленты, также гостям была предоставлена возможность более подробно ознакомиться с новым учебным корпусом.

