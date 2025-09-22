Эрдоган написал статью: признайте Палестину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в статье для американского издания Newsweek призвал мировое сообщество признать Палестину.
По словам Эрдогана, Анкара продолжает усилия по обеспечению прекращения огня и бесперебойной доставке гуманитарной помощи в Газу.
«Справедливый мир возможен только тогда, когда палестинский народ добьется независимого государства с неприкосновенной территорией в границах 1967 года и столицей в Восточном Иерусалиме. Это необходимо для устойчивого мира и стабильности на Ближнем Востоке. Наш призыв к народам мира — признайте Палестинское государство», — говорится в материале.