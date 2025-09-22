Британия сняла санкции с дочери российского миллиардера

Татьяна Евтушенкова, имеющая британское гражданство, была включена в санкционный список Лондона в апреле 2023 года вместе со своим братом Феликсом. В обосновании тогда указывалось, что она может быть вовлечена в «дестабилизацию Украины или подрыв территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины» либо получать выгоду от поддержки правительства России.

При этом на момент введения санкций Татьяна Евтушенкова уже давно не занимала должностей в структурах АФК «Система». Ее отец Владимир Евтушенков, а также его жена Наталья и сын Феликс остаются под британскими санкциями.

После окончания Финансовой академии в 1998 году Татьяна Евтушенкова работала в «Системе Телеком», затем занимала позицию вице-президента МТС и входила в советы директоров различных компаний группы, включая «Башнефть» и «Русснефть». С 2008 по 2014 год она была советником главы Сбербанка Германа Грефа.

В 2014 году Евтушенкова основала в Лондоне венчурную компанию Redline Capital, которая позиционировалась как семейный инвестиционный фонд. Как писал Business Insider со ссылкой на Регистрационную палату Великобритании, Владимир Евтушенков оставался мажоритарным владельцем Redline Capital как минимум до августа 2018 года. В 2022 году информация о команде управляющей компании была удалена с ее сайта.

Владимир Евтушенков попал под британские санкции в 2022 году, после чего он сократил свою долю в АФК «Система» до 49,2%, передав 10% акций сыну Феликсу, который стал контролировать 15,2% акций компании.