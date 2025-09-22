Бакинский суд отказался вызывать Пашиняна и Мирзояна

Подсудимый Давид Манукян обратился к суду с просьбой вызвать премьер-министра Армении Никола Пашиняна в качестве свидетеля или обеспечить его участие по видеосвязи. Другой обвиняемый, Давид Бабаян, ходатайствовал о вызове сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе посла Анджея Каспшика, а также министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. Давид Ишханян предложил заслушать шестерых российских генералов-миротворцев, ранее находившихся в зоне конфликта.

Прокурор Вюсал Алиев заявил, что указанные лица не имеют отношения к предъявленным обвинениям. Судья поддержал доводы стороны обвинения, отметив, что защита не предоставила обоснования необходимости их вызова.

Судебный процесс продолжается. Армянские граждане обвиняются в военных преступлениях, агрессивной войне, нарушении законов и обычаев войны, геноциде, терроризме и насильственном захвате власти.