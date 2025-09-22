USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Бакинский суд отказался вызывать Пашиняна и Мирзояна

19:31

22 сентября Бакинский военный суд отклонил ходатайства обвиняемых граждан Армении, проходящих по делу о военных преступлениях.

Подсудимый Давид Манукян обратился к суду с просьбой вызвать премьер-министра Армении Никола Пашиняна в качестве свидетеля или обеспечить его участие по видеосвязи. Другой обвиняемый, Давид Бабаян, ходатайствовал о вызове сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе посла Анджея Каспшика, а также министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. Давид Ишханян предложил заслушать шестерых российских генералов-миротворцев, ранее находившихся в зоне конфликта.

Прокурор Вюсал Алиев заявил, что указанные лица не имеют отношения к предъявленным обвинениям. Судья поддержал доводы стороны обвинения, отметив, что защита не предоставила обоснования необходимости их вызова.

Судебный процесс продолжается. Армянские граждане обвиняются в военных преступлениях, агрессивной войне, нарушении законов и обычаев войны, геноциде, терроризме и насильственном захвате власти.

Что творится в Москве?
Что творится в Москве? ОБНОВЛЕНО 20:54
20:54 1456
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии все еще актуально
16:35 5381
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку официоз
18:24 3734
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта фото
20:26 291
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий…
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий… наша аналитика; все еще актуально
14:32 4107
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают новый поворот, все еще актуально
13:00 4320
Трамп издевается над венесуэльскими войсками
Трамп издевается над венесуэльскими войсками ВИДЕО
20:23 846
Итальянцы дерутся с полицией из-за Газы
Итальянцы дерутся с полицией из-за Газы ФОТО; ВИДЕО
19:51 842
Президент Сирии о войне с Израилем
Президент Сирии о войне с Израилем
19:35 1269
Бакинский суд отказался вызывать Пашиняна и Мирзояна
Бакинский суд отказался вызывать Пашиняна и Мирзояна
19:31 1463
Эрдоган написал статью: признайте Палестину
Эрдоган написал статью: признайте Палестину
18:58 1122

