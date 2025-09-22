USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Президент Сирии о войне с Израилем

19:35 1270

Сирия находится в процессе восстановления и должна поддерживать нормальные отношения со всеми странами. Об этом заявил президент арабской республики Ахмед аш-Шараа на мероприятии в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Израиль неоднократно атаковал Сирию и продолжает оккупацию Голанских высот, а также вторгается на сирийскую территорию. Однако Сирия, находясь в фазе восстановления, старается избежать войны», — отметил он.

Аш-Шараа также задался вопросом, преследует ли Израиль, атакую сирийскую территорию, лишь вопросы собственной безопасности.

«Но главный вопрос в том, действительно ли у Израиля есть обеспокоенность, связанная с безопасностью, или у него есть экспансионистские амбиции? Это выявят переговоры», — подчеркнул сирийский лидер.

Несколько дней назад аш-Шараа заявил, что в ближайшие дни Дамаск может подписать соглашение по безопасности с Израилем, аналогичное договоренности 1974 года о разъединении сил на Голанских высотах.

Он подчеркнул, что документ не означает нормализацию отношений и не связан с «Авраамовыми соглашениями».

Что творится в Москве?
Что творится в Москве? ОБНОВЛЕНО 20:54
20:54 1461
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии все еще актуально
16:35 5383
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку официоз
18:24 3736
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта фото
20:26 292
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий…
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий… наша аналитика; все еще актуально
14:32 4107
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают новый поворот, все еще актуально
13:00 4320
Трамп издевается над венесуэльскими войсками
Трамп издевается над венесуэльскими войсками ВИДЕО
20:23 849
Итальянцы дерутся с полицией из-за Газы
Итальянцы дерутся с полицией из-за Газы ФОТО; ВИДЕО
19:51 843
Президент Сирии о войне с Израилем
Президент Сирии о войне с Израилем
19:35 1271
Бакинский суд отказался вызывать Пашиняна и Мирзояна
Бакинский суд отказался вызывать Пашиняна и Мирзояна
19:31 1463
Эрдоган написал статью: признайте Палестину
Эрдоган написал статью: признайте Палестину
18:58 1123

