Президент Сирии о войне с Израилем

Сирия находится в процессе восстановления и должна поддерживать нормальные отношения со всеми странами. Об этом заявил президент арабской республики Ахмед аш-Шараа на мероприятии в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Израиль неоднократно атаковал Сирию и продолжает оккупацию Голанских высот, а также вторгается на сирийскую территорию. Однако Сирия, находясь в фазе восстановления, старается избежать войны», — отметил он.

Аш-Шараа также задался вопросом, преследует ли Израиль, атакую сирийскую территорию, лишь вопросы собственной безопасности.

«Но главный вопрос в том, действительно ли у Израиля есть обеспокоенность, связанная с безопасностью, или у него есть экспансионистские амбиции? Это выявят переговоры», — подчеркнул сирийский лидер.

Несколько дней назад аш-Шараа заявил, что в ближайшие дни Дамаск может подписать соглашение по безопасности с Израилем, аналогичное договоренности 1974 года о разъединении сил на Голанских высотах.

Он подчеркнул, что документ не означает нормализацию отношений и не связан с «Авраамовыми соглашениями».