Германия готовится к эвакуации раненых в случае войны

Германия готовится обороняться от возможного российского нападения, насыщая передний фланг дронами, но также планируя и тыловые мероприятия. Одно из них – прием раненых, вывоз которых с фронта осложняется массовым применением беспилотных технологий.

Количество раненых военнослужащих в случае конфликта с Россией будет зависеть от его природы, которая определит интенсивность боевых действий и участие военных подразделений, сказал в интервью Reuters командующий Центральной медицинской службой Бундесвера Ральф Хоффман.

«Трезво оценивая ситуацию, можно говорить о цифре около 1000 раненых в день», – заявил он. По оценкам западных военных, Россия может вступить в конфликт со странами НАТО в течение двух-пяти лет.