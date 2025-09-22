USD 1.7000
EUR 1.9942
RUB 2.0372
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Германия готовится к эвакуации раненых в случае войны

19:53 413

Германия готовится обороняться от возможного российского нападения, насыщая передний фланг дронами, но также планируя и тыловые мероприятия. Одно из них – прием раненых, вывоз которых с фронта осложняется массовым применением беспилотных технологий.

Количество раненых военнослужащих в случае конфликта с Россией будет зависеть от его природы, которая определит интенсивность боевых действий и участие военных подразделений, сказал в интервью Reuters командующий Центральной медицинской службой Бундесвера Ральф Хоффман.

 «Трезво оценивая ситуацию, можно говорить о цифре около 1000 раненых в день», – заявил он. По оценкам западных военных, Россия может вступить в конфликт со странами НАТО в течение двух-пяти лет.

Что творится в Москве?
Что творится в Москве? ОБНОВЛЕНО 20:54
20:54 1472
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии все еще актуально
16:35 5385
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку официоз
18:24 3741
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта фото
20:26 292
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий…
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий… наша аналитика; все еще актуально
14:32 4107
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают новый поворот, все еще актуально
13:00 4321
Трамп издевается над венесуэльскими войсками
Трамп издевается над венесуэльскими войсками ВИДЕО
20:23 852
Итальянцы дерутся с полицией из-за Газы
Итальянцы дерутся с полицией из-за Газы ФОТО; ВИДЕО
19:51 845
Президент Сирии о войне с Израилем
Президент Сирии о войне с Израилем
19:35 1273
Бакинский суд отказался вызывать Пашиняна и Мирзояна
Бакинский суд отказался вызывать Пашиняна и Мирзояна
19:31 1465
Эрдоган написал статью: признайте Палестину
Эрдоган написал статью: признайте Палестину
18:58 1127

