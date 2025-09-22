USD 1.7000
EUR 1.9942
RUB 2.0372
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Трамп и Токаев договорились о локомотивах

20:02 630

Находящийся с деловым визитом в Нью-Йорке президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщается, во время беседы основное внимание было уделено перспективам двустороннего сотрудничества Казахстана и Соединенных Штатов.

Вслед за этим министр торговли США Говард Лютник объявил, что Вашингтон и Астана договорились о поставке локомотивов на сумму $4 млрд.

«Эта сделка – больше, чем история успеха. Она поддержит тысячи рабочих мест в Техасе и Пенсильвании и укрепит партнерство США и Казахстана», – прокомментировал Лютник.

Что творится в Москве?
Что творится в Москве? ОБНОВЛЕНО 20:54
20:54 1478
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии все еще актуально
16:35 5386
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку официоз
18:24 3742
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта фото
20:26 293
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий…
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий… наша аналитика; все еще актуально
14:32 4108
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают новый поворот, все еще актуально
13:00 4321
Трамп издевается над венесуэльскими войсками
Трамп издевается над венесуэльскими войсками ВИДЕО
20:23 854
Итальянцы дерутся с полицией из-за Газы
Итальянцы дерутся с полицией из-за Газы ФОТО; ВИДЕО
19:51 845
Президент Сирии о войне с Израилем
Президент Сирии о войне с Израилем
19:35 1275
Бакинский суд отказался вызывать Пашиняна и Мирзояна
Бакинский суд отказался вызывать Пашиняна и Мирзояна
19:31 1465
Эрдоган написал статью: признайте Палестину
Эрдоган написал статью: признайте Палестину
18:58 1128

ЭТО ВАЖНО

Что творится в Москве?
Что творится в Москве? ОБНОВЛЕНО 20:54
20:54 1478
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии все еще актуально
16:35 5386
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку официоз
18:24 3742
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта фото
20:26 293
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий…
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий… наша аналитика; все еще актуально
14:32 4108
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают новый поворот, все еще актуально
13:00 4321
Трамп издевается над венесуэльскими войсками
Трамп издевается над венесуэльскими войсками ВИДЕО
20:23 854
Итальянцы дерутся с полицией из-за Газы
Итальянцы дерутся с полицией из-за Газы ФОТО; ВИДЕО
19:51 845
Президент Сирии о войне с Израилем
Президент Сирии о войне с Израилем
19:35 1275
Бакинский суд отказался вызывать Пашиняна и Мирзояна
Бакинский суд отказался вызывать Пашиняна и Мирзояна
19:31 1465
Эрдоган написал статью: признайте Палестину
Эрдоган написал статью: признайте Палестину
18:58 1128
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться