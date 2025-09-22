Трамп и Токаев договорились о локомотивах

Находящийся с деловым визитом в Нью-Йорке президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщается, во время беседы основное внимание было уделено перспективам двустороннего сотрудничества Казахстана и Соединенных Штатов.

Вслед за этим министр торговли США Говард Лютник объявил, что Вашингтон и Астана договорились о поставке локомотивов на сумму $4 млрд.

«Эта сделка – больше, чем история успеха. Она поддержит тысячи рабочих мест в Техасе и Пенсильвании и укрепит партнерство США и Казахстана», – прокомментировал Лютник.