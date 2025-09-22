USD 1.7000
EUR 1.9942
RUB 2.0372
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Армению и Кыргызстан заполонили индусы и пакистанцы

20:10 795

Армения и Кыргызстан столкнулись с вопросами миграции. Об этом во время видеомоста Москва — Минск – Бишкек – Ереван – Астана заявил зампред правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян.

По его оценке, в Армении и Кыргызстане находятся от 40 тыс. до 50 тыс. мигрантов из Индии и Пакистана. Саркисян добавил, что банк обсуждает с властями этих стран вопросы разработки приложений по учету мигрантов.

Ранее депутат парламента Кыргызстана Илхомжан Каримов выразил обеспокоенность тем, что, по его словам, восемь тысяч пакистанцев получили кыргызское гражданство. По его словам, Кыргызстан может «превратиться в Пакистан».

Что творится в Москве?
Что творится в Москве? ОБНОВЛЕНО 20:54
20:54 1483
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии все еще актуально
16:35 5386
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку официоз
18:24 3743
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта фото
20:26 293
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий…
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий… наша аналитика; все еще актуально
14:32 4110
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают новый поворот, все еще актуально
13:00 4321
Трамп издевается над венесуэльскими войсками
Трамп издевается над венесуэльскими войсками ВИДЕО
20:23 858
Итальянцы дерутся с полицией из-за Газы
Итальянцы дерутся с полицией из-за Газы ФОТО; ВИДЕО
19:51 845
Президент Сирии о войне с Израилем
Президент Сирии о войне с Израилем
19:35 1275
Бакинский суд отказался вызывать Пашиняна и Мирзояна
Бакинский суд отказался вызывать Пашиняна и Мирзояна
19:31 1466
Эрдоган написал статью: признайте Палестину
Эрдоган написал статью: признайте Палестину
18:58 1128

ЭТО ВАЖНО

Что творится в Москве?
Что творится в Москве? ОБНОВЛЕНО 20:54
20:54 1483
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии все еще актуально
16:35 5386
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку официоз
18:24 3743
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта фото
20:26 293
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий…
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий… наша аналитика; все еще актуально
14:32 4110
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают новый поворот, все еще актуально
13:00 4321
Трамп издевается над венесуэльскими войсками
Трамп издевается над венесуэльскими войсками ВИДЕО
20:23 858
Итальянцы дерутся с полицией из-за Газы
Итальянцы дерутся с полицией из-за Газы ФОТО; ВИДЕО
19:51 845
Президент Сирии о войне с Израилем
Президент Сирии о войне с Израилем
19:35 1275
Бакинский суд отказался вызывать Пашиняна и Мирзояна
Бакинский суд отказался вызывать Пашиняна и Мирзояна
19:31 1466
Эрдоган написал статью: признайте Палестину
Эрдоган написал статью: признайте Палестину
18:58 1128
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться