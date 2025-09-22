Армению и Кыргызстан заполонили индусы и пакистанцы

Армения и Кыргызстан столкнулись с вопросами миграции. Об этом во время видеомоста Москва — Минск – Бишкек – Ереван – Астана заявил зампред правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян.

По его оценке, в Армении и Кыргызстане находятся от 40 тыс. до 50 тыс. мигрантов из Индии и Пакистана. Саркисян добавил, что банк обсуждает с властями этих стран вопросы разработки приложений по учету мигрантов.

Ранее депутат парламента Кыргызстана Илхомжан Каримов выразил обеспокоенность тем, что, по его словам, восемь тысяч пакистанцев получили кыргызское гражданство. По его словам, Кыргызстан может «превратиться в Пакистан».