USD 1.7000
EUR 1.9942
RUB 2.0372
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта

фото
Отдел спорта
20:26 293

Европейская федерация водных видов спорта (LEN), Федерация плавания Азербайджана (ASF), Азербайджанский медицинский университет (AMU) и Азербайджанская спортивная академия (ASA) подписали меморандум, предусматривающий расширение многопрофильного сотрудничества.

Церемония подписания документа прошла в Министерстве молодежи и спорта при участии министра Фарида Гаибова. Меморандум подписали президент Европейской федерации водных видов спорта Антонио Силва, президент Федерации плавания Азербайджана Заур Алиев, ректор Азербайджанской спортивной академии Фуад Гаджиев и ректор Азербайджанского медицинского университета Герай Герайбейли.

На мероприятии было подчеркнуто, что в рамках сотрудничества планируется реализация новых проектов, направленных на развитие образования, научных исследований, спортивной медицины и профессионального плавания. Данное партнерство станет важным вкладом в развитие азербайджанского плавания и откроет новые возможности для страны в спортивной сфере.

Напомним, в апреле этого года президент LEN Антонио Силва и первый вице-президент Йосип Варводич посетили Баку. В ходе визита они провели встречу с руководством Федерации плавания Азербайджана, обсудив укрепление сотрудничества, популяризацию всех видов плавания и новые перспективы партнерства.

Что творится в Москве?
Что творится в Москве? ОБНОВЛЕНО 20:54
20:54 1488
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии все еще актуально
16:35 5387
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку официоз
18:24 3743
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта фото
20:26 294
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий…
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий… наша аналитика; все еще актуально
14:32 4111
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают новый поворот, все еще актуально
13:00 4322
Трамп издевается над венесуэльскими войсками
Трамп издевается над венесуэльскими войсками ВИДЕО
20:23 859
Итальянцы дерутся с полицией из-за Газы
Итальянцы дерутся с полицией из-за Газы ФОТО; ВИДЕО
19:51 846
Президент Сирии о войне с Израилем
Президент Сирии о войне с Израилем
19:35 1275
Бакинский суд отказался вызывать Пашиняна и Мирзояна
Бакинский суд отказался вызывать Пашиняна и Мирзояна
19:31 1467
Эрдоган написал статью: признайте Палестину
Эрдоган написал статью: признайте Палестину
18:58 1129

ЭТО ВАЖНО

Что творится в Москве?
Что творится в Москве? ОБНОВЛЕНО 20:54
20:54 1488
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии все еще актуально
16:35 5387
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку официоз
18:24 3743
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта фото
20:26 294
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий…
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий… наша аналитика; все еще актуально
14:32 4111
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают новый поворот, все еще актуально
13:00 4322
Трамп издевается над венесуэльскими войсками
Трамп издевается над венесуэльскими войсками ВИДЕО
20:23 859
Итальянцы дерутся с полицией из-за Газы
Итальянцы дерутся с полицией из-за Газы ФОТО; ВИДЕО
19:51 846
Президент Сирии о войне с Израилем
Президент Сирии о войне с Израилем
19:35 1275
Бакинский суд отказался вызывать Пашиняна и Мирзояна
Бакинский суд отказался вызывать Пашиняна и Мирзояна
19:31 1467
Эрдоган написал статью: признайте Палестину
Эрдоган написал статью: признайте Палестину
18:58 1129
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться