Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта

Церемония подписания документа прошла в Министерстве молодежи и спорта при участии министра Фарида Гаибова. Меморандум подписали президент Европейской федерации водных видов спорта Антонио Силва, президент Федерации плавания Азербайджана Заур Алиев, ректор Азербайджанской спортивной академии Фуад Гаджиев и ректор Азербайджанского медицинского университета Герай Герайбейли.

На мероприятии было подчеркнуто, что в рамках сотрудничества планируется реализация новых проектов, направленных на развитие образования, научных исследований, спортивной медицины и профессионального плавания. Данное партнерство станет важным вкладом в развитие азербайджанского плавания и откроет новые возможности для страны в спортивной сфере.

Напомним, в апреле этого года президент LEN Антонио Силва и первый вице-президент Йосип Варводич посетили Баку. В ходе визита они провели встречу с руководством Федерации плавания Азербайджана, обсудив укрепление сотрудничества, популяризацию всех видов плавания и новые перспективы партнерства.