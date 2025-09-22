USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Трамп издевается над венесуэльскими войсками

ВИДЕО
20:23

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social видео с учениями венесуэльских ополченцев, на котором полные женщины неуклюже бегают с автоматами.

«Совершенно секретно: мы застали венесуэльских ополченцев на тренировке. Очень серьезная угроза!» - оставил Трамп издевательский комментарий.

14 августа 2025 года США начали развертывание воздушных и морских сил в Южном Карибском море в ответ на растущие угрозы со стороны латиноамериканских наркокартелей, которые были объявлены администрацией Трампа глобальными террористическими организациями.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ заявил о развертывании по всей стране более 4,5 млн проправительственных «ополченцев».

Что творится в Москве?
Что творится в Москве? ОБНОВЛЕНО 20:54
20:54
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
16:35
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку
18:24
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
20:26
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий…
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий…
14:32
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают
13:00
Трамп издевается над венесуэльскими войсками
Трамп издевается над венесуэльскими войсками
20:23
Итальянцы дерутся с полицией из-за Газы
Итальянцы дерутся с полицией из-за Газы
19:51
Президент Сирии о войне с Израилем
Президент Сирии о войне с Израилем
19:35
Бакинский суд отказался вызывать Пашиняна и Мирзояна
Бакинский суд отказался вызывать Пашиняна и Мирзояна
19:31
Эрдоган написал статью: признайте Палестину
Эрдоган написал статью: признайте Палестину
18:58

