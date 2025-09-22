Трамп издевается над венесуэльскими войсками

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social видео с учениями венесуэльских ополченцев, на котором полные женщины неуклюже бегают с автоматами.

«Совершенно секретно: мы застали венесуэльских ополченцев на тренировке. Очень серьезная угроза!» - оставил Трамп издевательский комментарий.

14 августа 2025 года США начали развертывание воздушных и морских сил в Южном Карибском море в ответ на растущие угрозы со стороны латиноамериканских наркокартелей, которые были объявлены администрацией Трампа глобальными террористическими организациями.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ заявил о развертывании по всей стране более 4,5 млн проправительственных «ополченцев».