Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Что творится в Москве?

ОБНОВЛЕНО 22:46
22:46 6772

Число сбитых беспилотников, летевших в сторону Москвы, увеличилось до 11, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, «на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza пишет, что в результате падения обломков были повреждены четыре машины в Подмосковье.

В Сети появилось видео с самолетом, который, как утверждается, пролетел над крышами многоэтажных домов в Москве, снизив высоту из-за атаки дронов.

*** 20:54

В московских аэропортах снова приостановлены вылеты. Уже задерживаются 9 рейсов в Шереметьево, 6 — во Внуково и 3 — в Домодедово.

*** 20:30 

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны Министерства обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов над российской столицей. На местах работают все экстренные службы.

По данным авиационных ресурсов, часть рейсов, направлявшихся в Москву, была развернута.

Российские телеграм-каналы передают, что жители Реутова и Сколково слышали звуки взрывов. Сообщения о громких звуках поступают также из Одинцовского района, районов Коньково, Кузьминки, Чертаново и центра Москвы — по словам очевидцев, их было не меньше десяти.

Кроме того, взрывы слышали в Зеленограде и поселке Нахабино. По предварительным данным, речь идет о работе системы ПВО по беспилотникам. Официальных комментариев на данный момент нет.

Танец дракона и слона отменяется
Танец дракона и слона отменяется горячая тема; все еще актуально
18:07 3742
Массовые задержания в Молдове
Массовые задержания в Молдове
22:33 903
У Трампа обвиняют страны Балтии в агрессии
У Трампа обвиняют страны Балтии в агрессии
22:19 1257
Великобритания пообещала сбивать российские самолеты
Великобритания пообещала сбивать российские самолеты
21:28 2238
В Польше пригрозили России: если еще одна ракета или самолет…
В Польше пригрозили России: если еще одна ракета или самолет…
21:13 2513
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии все еще актуально
16:35 6313
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку официоз
18:24 5453
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта фото
20:26 847
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий…
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий… наша аналитика; все еще актуально
14:32 4593
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают новый поворот, все еще актуально
13:00 4762

