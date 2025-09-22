Что творится в Москве?

Число сбитых беспилотников, летевших в сторону Москвы, увеличилось до 11, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
По его словам, «на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».
Близкий к силовикам телеграм-канал Baza пишет, что в результате падения обломков были повреждены четыре машины в Подмосковье.
В Сети появилось видео с самолетом, который, как утверждается, пролетел над крышами многоэтажных домов в Москве, снизив высоту из-за атаки дронов.
September 22, 2025
*** 20:54
В московских аэропортах снова приостановлены вылеты. Уже задерживаются 9 рейсов в Шереметьево, 6 — во Внуково и 3 — в Домодедово.
*** 20:30
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны Министерства обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов над российской столицей. На местах работают все экстренные службы.
По данным авиационных ресурсов, часть рейсов, направлявшихся в Москву, была развернута.
Российские телеграм-каналы передают, что жители Реутова и Сколково слышали звуки взрывов. Сообщения о громких звуках поступают также из Одинцовского района, районов Коньково, Кузьминки, Чертаново и центра Москвы — по словам очевидцев, их было не меньше десяти.
Кроме того, взрывы слышали в Зеленограде и поселке Нахабино. По предварительным данным, речь идет о работе системы ПВО по беспилотникам. Официальных комментариев на данный момент нет.