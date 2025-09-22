Что творится в Москве?

Число сбитых беспилотников, летевших в сторону Москвы, увеличилось до 11, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, «на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza пишет, что в результате падения обломков были повреждены четыре машины в Подмосковье.

В Сети появилось видео с самолетом, который, как утверждается, пролетел над крышами многоэтажных домов в Москве, снизив высоту из-за атаки дронов.