Кемалисты отбились… и поднимают голову

21 сентября на внеочередном съезде Республиканской народной партии (CHP) в Турции Озгюр Озель в третий раз за два года был избран лидером CHP. Но ключевым событием съезда стало не переизбрание Озеля, а попытка CHP нивелировать возможные последствия судебного решения по обвинениям в фальсификациях, связанных с предыдущим съездом 2023 года. Ожидается, что вердикт по этому делу будет вынесен 24 октября.

В отличие от традиции начинать съезды с подтверждения доверия к действующему руководству, Озель неожиданно призвал делегатов выразить вотум недоверия составу, избранному в 2023 году. По мнению политических обозревателей, этот шаг был рассчитан на то, чтобы в случае аннулирования судом результатов прошлого съезда, CHP могла заявить, что сама уже отмежевалась от прежнего состава и переизбрала новое руководство на внеочередном съезде 21 сентября 2025 года. Впрочем, учитывая, что фактически было переизбрано то же самое руководство, остается неясным, убедит ли этот аргумент суд. Другой важный шаг — лишение права голоса 196 делегатов из Стамбула, чьи полномочия были приостановлены по решению суда, а также тех, в отношении кого ведется расследование. По имеющимся данным, инициатором этих мер стал Ондер Сав — генеральный секретарь партии в эпоху Дениза Байкала и Кемаля Кылычдароглу, которого на протяжении последних 50 лет считают «тайной шкатулкой» CHP. Атмосфера съезда 21 сентября резко контрастировала с предыдущими. В отличие от бурных мероприятий, проходивших в культурном центре имени Назима Хикмета в Анкаре, где фракции яростно спорили, звучали лозунги и велась острая борьба за места в партийных органах, на этот раз царили согласие и единство: был всего один кандидат и единый список. Наблюдатели, близкие к кемалистской партии, считают это ожидаемым, поскольку внеочередной съезд рассматривался как «оборонительный» — его задачей было предотвратить возможное судебное признание недействительности результатов съезда 2023 года.

После того как Высший избирательный совет (YSK) снял юридические ограничения, Озгюр Озель — единственный кандидат — получил все 835 действительных голосов и вновь стал председателем партии. Также без изменений были утверждены составы партийного собрания и Высшего дисциплинарного совета. Альтернативных списков не предлагалось. Хотя на съезде присутствовали бывшие председатели CHP Хикмет Четин и Мурат Караялчы, экс-лидер партии Кемаль Кылычдароглу проигнорировал приглашение Озгюра Озеля и на мероприятии так и не появился. По мнению комментаторов, Кылычдароглу стремительно теряет поддержку как в электорате, так и среди партийной элиты — его влияние угасает, словно тающая свеча. Помимо него, на съезде отсутствовал и Гюрсель Текин — бывший глава стамбульского отделения CHP, в отношении которого суд временно назначил внешнего управляющего. В турецкой политике новые лидеры, как правило, появляются в период кризиса. Пока Кылычдароглу и Текин — фигуры с долгой кемалистской биографией — были в числе проигравших, на первый план в партии вышли два новых лица по имени Озгюр. Озгюр Озель, действующий председатель, после ареста Экрема Имамоглу начал активно демонстрировать лидерские качества, превращаясь в ключевую фигуру оппозиции. Одновременно с этим упрочил свои позиции и отстраненный судом глава стамбульской ячейки CHP Озгюр Челик. В день проведения съезда в районе Байрампаша проходили муниципальные выборы, и, хотя Челик не присутствовал на самом съезде, он возглавил избирательный штаб CHP и добился успешного результата.