USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.0300
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Стало известно, куда перенесут Дарнагюльский строительный рынок

10:00 1324

По полученной информации, все условия для приема предпринимателей Дарнагюльского строительного рынка созданы в торговом центре «Апшерон». Для них предназначен участок базара в ТЦ, где реализуются древесина и металл. Участок, отличающийся активностью и высоким потоком покупателей, будет расширен до 200 гектаров.

На территории комплекса выделены места для мастерских, продажи материалов из древесины и металла. Все это позволит предпринимателям с максимальной легкостью, быстро и без потерь перенести свой бизнес в торговый центр «Апшерон».

Удобные и беспрепятственные выезды в регионы, в центр Баку, а также его окрестности являются еще одним преимуществом ТЦ «Апшерон». Кроме того, на территории центра имеются масштабные участки для удобной и, что немаловажно, бесплатной, парковки.

И, пожалуй, самым важным аспектом переноса станет то, что отныне предприниматели, перебравшиеся с Дарнагюльской территории в ТЦ «Апшерон», могут чувствовать себя в полной безопасности. Торговый центр берет на себя полное страхование всех расположенных на его территории магазинов и складов. Территория ТЦ «Апшерон» находится под контролем безопасности в режиме 7/24, здесь приняты все меры противопожарной защиты.

Отметим, что торговый центр «Апшерон» действует в поселке Локбатан с 2022 года. Он сумел в кратчайшие сроки получить признание как среди покупателей, так и среди предпринимателей. И сегодня центр является одним из крупнейших торговых объектов Азербайджана, которые специализируются на продаже стройматериалов.

