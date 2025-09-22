Великобритания пообещала сбивать российские самолеты

Великобритания будет сбивать самолеты РФ над территориями стран-членов НАТО, «если потребуется», заявила глава МИД Великобритании Иветта Купер. «Если нам придется противостоять самолетам, которые без разрешения летают в воздушном пространстве НАТО, мы это сделаем», — сказала она.

Купер охарактеризовала последние действия России как «опасные и безрассудные», отметив, что они способны подорвать территориальную целостность суверенных государств и европейскую безопасность. По ее словам, преднамеренные действия РФ могут привести к прямому вооруженному противостоянию между НАТО и Россией.

«Наш альянс является оборонительным, но не питайте иллюзий: мы готовы принять все необходимые меры для защиты воздушного пространства и территории НАТО. Мы бдительны. Мы решительны», — подчеркнула министр.

Купер также заявила, что Россия продолжает «нарушать свои основные обязательства по Уставу ООН», усиливая атаки на Украину и совершая «безрассудные» вторжения в воздушное пространство Польши, Румынии и Эстонии. Она добавила, что «совокупная сила НАТО не имеет себе равных, а ее решимость защищать мир и безопасность непоколебима».

«Империалистическая воинственность России является угрозой международному миру и безопасности. Это угроза ценностям и принципам, на которых базируется альянс, который так много сделал для поддержания стабильности и процветания в течение последних 80 лет. Мы должны противостоять этому ради нас всех», — заявила министр.