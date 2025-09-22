ЕС готовит санкции против компании Керимова

Еврокомиссия (ЕК) в рамках нового, 19-го по счету, пакета антироссийских санкций готовит ограничения против 13 граждан РФ и 18 российских организаций, включая крупнейшую в России золотодобывающую компанию — «Полюс», сообщает проект EUobserver, изучивший документ ЕК.

Компания, которая занимает четвертое место в мире по объему добычи, уже находится в «черных списках» США, Великобритании и Австралии. Почти 50% акций «Полюса» контролирует кипрская компания Wandle Holdings Limited.

Этой фирмой до начала войны в Украине владел сын миллиардера Сулеймана Керимова Саид Керимов, попавший под санкции США, Великобритании, Евросоюза и других стран в 2022 году как человек, получивший от отца «значительную часть активов» семьи, утверждали в ЕС.

В мае 2022-го Керимов-младший передал 100% долей Wandle Holdings Limited, которыми владел с 2015 года, Фонду поддержки исламских организаций. По данным «Ведомостей», еще почти 30% акций «Полюса» находятся у ООО «Акрополь» (бенефициар — экс-сенатор от Ингушетии Ахмет Паланкоев), менеджменту компании принадлежит 0,93% долей, в свободном обращении — 22,26% акций.

«Полюс» со штаб-квартирой в Москве по состоянию на 2024 год занимал четвертое место по объему добычи золота в мире с показателем 2,75–2,85 млн унций, писал «Коммерсант» со ссылкой на презентацию компании (более 3 млн унций, по данным на сайте «Полюса»). Организация имеет пять действующих проектов по золотодобыче в Красноярском крае, Магаданской и Иркутской областях, а также в Якутии.