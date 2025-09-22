USD 1.7000
EUR 1.9942
RUB 2.0372
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

ЕС готовит санкции против компании Керимова

21:41 1091

Еврокомиссия (ЕК) в рамках нового, 19-го по счету, пакета антироссийских санкций готовит ограничения против 13 граждан РФ и 18 российских организаций, включая крупнейшую в России золотодобывающую компанию — «Полюс», сообщает проект EUobserver, изучивший документ ЕК.

Компания, которая занимает четвертое место в мире по объему добычи, уже находится в «черных списках» США, Великобритании и Австралии. Почти 50% акций «Полюса» контролирует кипрская компания Wandle Holdings Limited.

Этой фирмой до начала войны в Украине владел сын миллиардера Сулеймана Керимова Саид Керимов, попавший под санкции США, Великобритании, Евросоюза и других стран в 2022 году как человек, получивший от отца «значительную часть активов» семьи, утверждали в ЕС.

В мае 2022-го Керимов-младший передал 100% долей Wandle Holdings Limited, которыми владел с 2015 года, Фонду поддержки исламских организаций. По данным «Ведомостей», еще почти 30% акций «Полюса» находятся у ООО «Акрополь» (бенефициар — экс-сенатор от Ингушетии Ахмет Паланкоев), менеджменту компании принадлежит 0,93% долей, в свободном обращении — 22,26% акций.

«Полюс» со штаб-квартирой в Москве по состоянию на 2024 год занимал четвертое место по объему добычи золота в мире с показателем 2,75–2,85 млн унций, писал «Коммерсант» со ссылкой на презентацию компании (более 3 млн унций, по данным на сайте «Полюса»). Организация имеет пять действующих проектов по золотодобыче в Красноярском крае, Магаданской и Иркутской областях, а также в Якутии.

Что творится в Москве?
Что творится в Москве? ОБНОВЛЕНО 22:46
22:46 6782
Танец дракона и слона отменяется
Танец дракона и слона отменяется горячая тема; все еще актуально
18:07 3742
Массовые задержания в Молдове
Массовые задержания в Молдове
22:33 905
У Трампа обвиняют страны Балтии в агрессии
У Трампа обвиняют страны Балтии в агрессии
22:19 1261
Великобритания пообещала сбивать российские самолеты
Великобритания пообещала сбивать российские самолеты
21:28 2241
В Польше пригрозили России: если еще одна ракета или самолет…
В Польше пригрозили России: если еще одна ракета или самолет…
21:13 2516
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии все еще актуально
16:35 6313
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку официоз
18:24 5454
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта фото
20:26 849
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий…
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий… наша аналитика; все еще актуально
14:32 4594
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают новый поворот, все еще актуально
13:00 4762

ЭТО ВАЖНО

Что творится в Москве?
Что творится в Москве? ОБНОВЛЕНО 22:46
22:46 6782
Танец дракона и слона отменяется
Танец дракона и слона отменяется горячая тема; все еще актуально
18:07 3742
Массовые задержания в Молдове
Массовые задержания в Молдове
22:33 905
У Трампа обвиняют страны Балтии в агрессии
У Трампа обвиняют страны Балтии в агрессии
22:19 1261
Великобритания пообещала сбивать российские самолеты
Великобритания пообещала сбивать российские самолеты
21:28 2241
В Польше пригрозили России: если еще одна ракета или самолет…
В Польше пригрозили России: если еще одна ракета или самолет…
21:13 2516
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии все еще актуально
16:35 6313
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку официоз
18:24 5454
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта фото
20:26 849
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий…
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий… наша аналитика; все еще актуально
14:32 4594
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают новый поворот, все еще актуально
13:00 4762
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться