Алиевы в Нью-Йорке

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Нью-Йорк, сообщает официальный сайт главы государства.

Затем Алиев провел встречу с генеральным директором одной из крупнейших мировых компаний в сфере альтернативных инвестиций – Brookfield Asset Management – Брюсом Флэттом.

На встрече Флэтт отметил, что сотрудничество возглавляемой им компании с Государственным нефтяным фондом Азербайджана успешно развивается и продолжает расширяться.