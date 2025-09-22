USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Алиевы в Нью-Йорке

фото; видео
23:09 1936

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Нью-Йорк, сообщает официальный сайт главы государства. 

Азербайджанский лидер примет участие в 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Затем Алиев провел встречу с генеральным директором одной из крупнейших мировых компаний в сфере альтернативных инвестиций – Brookfield Asset Management – Брюсом Флэттом.

На встрече Флэтт отметил, что сотрудничество возглавляемой им компании с Государственным нефтяным фондом Азербайджана успешно развивается и продолжает расширяться.

Что творится в Москве?
Что творится в Москве? ОБНОВЛЕНО 22:46
22:46 6785
Танец дракона и слона отменяется
Танец дракона и слона отменяется горячая тема; все еще актуально
18:07 3742
Массовые задержания в Молдове
Массовые задержания в Молдове
22:33 906
У Трампа обвиняют страны Балтии в агрессии
У Трампа обвиняют страны Балтии в агрессии
22:19 1262
Великобритания пообещала сбивать российские самолеты
Великобритания пообещала сбивать российские самолеты
21:28 2243
В Польше пригрозили России: если еще одна ракета или самолет…
В Польше пригрозили России: если еще одна ракета или самолет…
21:13 2519
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии все еще актуально
16:35 6313
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку официоз
18:24 5455
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта фото
20:26 849
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий…
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий… наша аналитика; все еще актуально
14:32 4594
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают новый поворот, все еще актуально
13:00 4762

