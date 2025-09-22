Интеллектуальный конкурс среди сотрудников госучреждений

Участники мероприятия ознакомились с выставкой работ лиц с инвалидностью, посвященной Году Конституции и Суверенитета.

По инициативе Министерства труда и социальной защиты населения состоялся интеллектуальный конкурс на тему «Общенациональный лидер Гейдар Алиев — автор Конституции независимого Азербайджана», в котором приняли участие сотрудники различных государственных структур.

Руководитель аппарата министерства Фуад Мусаев предоставил информацию о конкурсе. В рамках Года Конституции и Суверенитета свои интеллектуальные способности продемонстрировали 26 команд, сформированных из сотрудников госучреждений.

Среди зрителей конкурса были руководители госорганов, депутаты Милли Меджлиса, представители институтов гражданского общества, другие приглашенные гости.

Победителем конкурса стала команда Государственного таможенного комитета, набравшая наивысший балл. Второе место заняла команда Министерства культуры, третье — команда Государственной миграционной службы.

В церемонии награждения приняли участие министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, депутат Милли Меджлиса Муса Гулиев и председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сахиб Мамедов.

Анар Алиев отметил, что после принятия Конституции, подготовленной благодаря напряженной работе и особому вниманию общенационального лидера Гейдара Алиева, государственное управление, политическая система и правовые отношения вступили в совершенно новый этап. Министр подчеркнул, что Конституция, в которой одной из главных целей государства провозглашено повышение благосостояния народа и обеспечение достойного уровня жизни граждан, стала правовой основой для последующих реформ и развития.

Выступавшие также отметили, что интеллектуальный конкурс играет важную роль в расширении кругозора сотрудников, повышении их интеллектуального уровня и развитии аналитического мышления. Было подчеркнуто значение подобных мероприятий для повышения уровня знаний и аналитических способностей.

В завершение победители были награждены: командам, занявшим первые три места, вручили сертификаты, медали и подарки, победителю — кубок.