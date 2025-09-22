USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

У Трампа обвиняют страны Балтии в агрессии

22:19

Страны Балтии «чрезмерно агрессивны» по отношению к России и президенту страны Владимиру Путину. Так считают в администрации президента США Дональда Трампа, сообщил обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

По его данным, чиновники обвинили представителей стран Балтии в том, что их политика противостояния России основана на «идеологических» мотивах. Это произошло во время недавнего высокоуровнего заседания в Пентагоне.

Как отметил Рахман, в США критикуют так называемую эстонизацию европейской внешней политики. Он напомнил о голосовании в Генеральной Ассамблее ООН в феврале по антироссийской резолюции, связанной с Украиной. Тогда Соединенные Штаты выступили против инициативы, а в Эстонии это восприняли с критикой и опасением. По информации обозревателя, это голосование воспринимается в Вашингтоне особенно остро.

При этом накануне Трамп заявил, что Вашингтон поможет странам Балтии и Польше в обороне при эскалации отношений с Россией.

