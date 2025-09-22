USD 1.7000
EUR 1.9942
RUB 2.0372
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Массовые задержания в Молдове

22:33 910

В ходе рейдов в Молдове было задержано более ста человек. 74 из них задержаны на срок до 72 часов, сообщил главный прокурор управления по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виктор Фуртунэ.

По его словам, подозреваемые ездили в Сербию, где проходили подготовку. По версии следствия, их обучали тактикам разгона полицейских кордонов, методам сопротивления, использованию дубинок и оружия.

В полиции Молдовы заявили, что часть задержанных проходила подготовку в самой Молдове. Утверждается, что в Сербию отправлялись только те, кого обучали граждане РФ.

В Службе информации и безопасности Молдовы завили, что операцией руководил координатор, представлявшийся как сотрудник российской спецслужбы под псевдонимом «Бес». Также в координации участвовал офицер ГРУ, использовавший криминальную сеть для вербовки.

Парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября.

Что творится в Москве?
Что творится в Москве? ОБНОВЛЕНО 22:46
22:46 6796
Танец дракона и слона отменяется
Танец дракона и слона отменяется горячая тема; все еще актуально
18:07 3743
Массовые задержания в Молдове
Массовые задержания в Молдове
22:33 911
У Трампа обвиняют страны Балтии в агрессии
У Трампа обвиняют страны Балтии в агрессии
22:19 1265
Великобритания пообещала сбивать российские самолеты
Великобритания пообещала сбивать российские самолеты
21:28 2247
В Польше пригрозили России: если еще одна ракета или самолет…
В Польше пригрозили России: если еще одна ракета или самолет…
21:13 2524
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии все еще актуально
16:35 6314
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку официоз
18:24 5457
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта фото
20:26 849
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий…
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий… наша аналитика; все еще актуально
14:32 4596
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают новый поворот, все еще актуально
13:00 4763

ЭТО ВАЖНО

Что творится в Москве?
Что творится в Москве? ОБНОВЛЕНО 22:46
22:46 6796
Танец дракона и слона отменяется
Танец дракона и слона отменяется горячая тема; все еще актуально
18:07 3743
Массовые задержания в Молдове
Массовые задержания в Молдове
22:33 911
У Трампа обвиняют страны Балтии в агрессии
У Трампа обвиняют страны Балтии в агрессии
22:19 1265
Великобритания пообещала сбивать российские самолеты
Великобритания пообещала сбивать российские самолеты
21:28 2247
В Польше пригрозили России: если еще одна ракета или самолет…
В Польше пригрозили России: если еще одна ракета или самолет…
21:13 2524
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии
Али Халилов продавал «старлинки» российской армии все еще актуально
16:35 6314
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку официоз
18:24 5457
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта фото
20:26 849
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий…
Выживает не самый сплоченный, а самый хитрый, самый беспринципный и самый одинокий… наша аналитика; все еще актуально
14:32 4596
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают новый поворот, все еще актуально
13:00 4763
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться