Массовые задержания в Молдове

В ходе рейдов в Молдове было задержано более ста человек. 74 из них задержаны на срок до 72 часов, сообщил главный прокурор управления по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виктор Фуртунэ.

По его словам, подозреваемые ездили в Сербию, где проходили подготовку. По версии следствия, их обучали тактикам разгона полицейских кордонов, методам сопротивления, использованию дубинок и оружия.

В полиции Молдовы заявили, что часть задержанных проходила подготовку в самой Молдове. Утверждается, что в Сербию отправлялись только те, кого обучали граждане РФ.

В Службе информации и безопасности Молдовы завили, что операцией руководил координатор, представлявшийся как сотрудник российской спецслужбы под псевдонимом «Бес». Также в координации участвовал офицер ГРУ, использовавший криминальную сеть для вербовки.

Парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября.